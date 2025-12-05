Deviza
Brüsszel

Döntöttek a magyarok az unió új adójáról: ebben még a fideszesek és a tiszás szavazók is egyetértenek

Brüsszel klímavédelmi okból megadóztatná a fűtést és a tankolást, ami 870 forint feletti benzinárakat és négyszeres rezsiköltségeket okozna. A magyarok háromnegyede elutasítja a karbonadót, és többsége elfogadhatatlannak tartja, hogy a Tisza Párt támogatja az intézkedést.
Andor Attila
2025.12.05, 07:21
Frissítve: 2025.12.05, 09:07

Novemberben megszavazta az Európai Parlament az új klímarendeletet, amely az EU iparvállalatokra alkalmazott karbonadórendszerét kiterjesztené a lakossági fűtésre, hűtésre, a közlekedésre, valamint a mezőgazdasági tevékenységre. Az intézkedés elhanyagolható környezetvédelmi haszonnal járna, ugyanakkor súlyos terhet róna a háztartásokra és a gazdákra. A bevezetés évében a benzin és a gázolaj literenkénti ára 872 és 886 forintra, a lakossági áram- és gázszámlák pedig a jelenlegi csaknem négyszeresére emelkednének. Az utóbbi 575 ezer forint többletköltséget okozna egy átlagos magyar háztartásnak.

A karbonadó miatt is emelkedhetne a rezsi / Fotó: Varga József Zoltán / Shutterstock

Az intézkedés jól illeszkedik Brüsszel baloldali törekvéseihez, ugyanis az új karbonadó központi bevételi forrása lehetne az Ukrajna finanszírozása miatt pénzhiánnyal küzdő uniós intézményrendszernek. Tanulságos, hogy 

a Tisza Párt képviselői beálltak a brüsszeli karbonadó mögé annak ellenére, hogy az ellentétes Magyarország érdekeivel és a választóik jelentős részének elvárásaival.

A Századvég friss kutatása rámutat, hogy a magyarok elsöprő többsége nem támogatja a brüsszeli kezdeményezést. Az új karbonadó lakossági pillérét 73 százalék, a gazdákra vonatkozó pillérét pedig 75 százalék ellenzi. Az intézkedés elutasítottságában pártokon átívelő konszenzus tapasztalható: még a Tisza Párt szimpatizánsainak többsége (52 és 53 százaléka) sem ért egyet a törekvéssel (a Fidesz–KDNP szavazók körében az arány mindkét kérdésnél 98 százalék).

A pártpreferencia szerinti bontás itt árnyaltabb képet mutat: míg a Fides–KDNP szimpatizánsok 98 százaléka – az intézkedéshez hasonlóan – Magyar Péterék állásfoglalásáról is rossz véleménnyel van, a Tisza támogatóinak többsége (54 százaléka) pozitívan látja a brüsszeli javaslat mellett való kiállást. 

A tiszások egy része tehát elutasítja ugyan a karbonadót, de elfogadhatónak tartja, hogy pártja támogatja az intézkedést.

Jön az új uniós adó, kiszámolták, mit okozna Magyarországon: 872 forintos benzin, 886 forintos gázolaj 

Az Európai Unió karbonadóval sújtaná az európai háztartások fűtési és hűtési energiafelhasználását, valamint üzemanyag-fogyasztását. Az intézkedés következményeként a magyarok áram- és gázszámlái a jelenlegi 3,9-szeresére emelkednének, ami évente 575 ezer forint többletköltséget okozna egy átlagos háztartásnak. A benzin és a gázolaj literenkénti ára pedig 870 forint fölé emelkedne, ami a közlekedési kiadások növekedése mellett fokozná az inflációt – írta elemzésében a Századvég.

