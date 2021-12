Az Országgyűlés hétfőn megszavazta, hogy kivételes eljárásban tárgyalják az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről, valamint a kiskereskedelmi adóról szóló törvény módosítását. Ez azt jelenti, hogy kedden, második napirendi pontként a zárószavazást is megtartják, és amennyiben ismét támogatják a törvényjavaslatot, 2022. február 1-jén hatályba is lép. A módosítást Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be és Nagy István agrárminiszter adta elő, aki később közleményében azt írta, állami szerepvállalás nélkül nem mérsékelhető érdemben az élelmiszerpazarlás, ennek érdekében új szabályozás segítheti az élelmiszer-hulladék csökkentését. A tárcavezető arra is emlékeztetett, hogy globálisan az élelmiszerek harmada veszendőbe megy.

A javaslat értelmében a 100 milliárd forintot meghaladó nettó árbevétellel rendelkező, napi fogyasztási cikkeket értékesítő élelmiszer-kiskereskedő a birtokában lévő, 48 óránál hosszabb minőségmegőrzési időtartammal forgalomba hozott élelmiszert a minőségmegőrzési időtartam lejárta előtt legalább 48 órával az újonnan létrehozandó, állami tulajdonú, nonprofit Élelmiszermentő Központnak (ÉMK) köteles felajánlani.

Fotó: Shutterstock

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a VG érdeklődésére azt mondta, a vállalkozások hétfőn ismerték meg a javaslat szövegét, és akkor értékelik, ha megjelenik a Magyar Közlönyben.

Nyilvánvalóan új feladatot jelenthet ez a kereskedőknek, amire fel kell készülniük, és plusz erőforrásokat is igényel majd

– közölte Vámos György.

A törvényjavaslat megértéséhez fontos kiemelni, hogy az élelmiszereknek kétféle lejárati idejük van: fogyaszthatósági és minőségmegőrzési. Előbbi a rövidebb, és ha ez lejár, az emberi egészségre veszélyes lehet a fogyasztása, utóbbi esetében viszont „csak” a termék minőség-tulajdonságában lesz eltérés – a módosítás kizárólag a 48 óránál hosszabb minőségmegőrzési időtartalommal forgalomba hozott élelmiszerekre vonatkozik. Ez hangsúlyos eleme a javaslatnak, hiszen egyes sajtóhírekkel ellentétben ez nem azt jelenti, hogy a nagy kiskereskedelmi láncokban nem kapható majd frissen sütött kenyér, zsemle, kakaóscsiga vagy egyéb pékáru, hiszen ezeknek a termékeknek csupán 24 órás a minőségmegőrzése. A lejárati időt követően értékesíteni egyik terméket sem lehet, ám különbség közöttük, hogy a fogyaszthatósági lejáratot követően forgalomba sem hozhatók élelmiszerként, míg a minőségmegőrzési idő letelte után igen, kizárólag ingyenesen.

A kereskedelmi láncok természetesen a jövőben is felajánlhatják ezeket a termékeket karitatív szervezeteknek, csak az élelmiszerhulladék-csökkentési tervben jelezniük kell ennek típusát és mennyiségét. Tartalmaznia kell ezek mellett a tervnek az élelmiszer-hulladék mennyiségét, az elérni kívánt csökkentés mértékét, és az ÉMK-nak kötelezően felajánlott adomány típusát és mennyiségét.

A javaslat a kiskereskedelmi adóról szóló törvényt is módosítaná, annak felső sávjában 2,5 százalékról 2,7 százalékra emelné az adó mértékét.