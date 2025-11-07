Több mint húszezer szurkoló előtt avatta fel új stadionját a Barcelona, hamarosan hivatalos meccset is játszhatnak az arénában

Még mindig nem hivatalos mérkőzésen, de hosszú hónapok után végre megnyithatta a szurkolók előtt felújított-átépített stadionját az FC Barcelona futballcsapata. Lamine Yamal és társai nyílt edzéssel avatták fel a Camp Nou-t, melynek lelátójára 21 795 szurkolót engedtek be. A média részéről is nagy volt az érdeklődés: különböző médiumoktól 200 újságíró regisztrált a világ több országából – derül ki a klub honlapján megjelent tudósításból.

Közel 22 ezer néző előtt avatták fel az új Camp Nou gyepét a Barcelona játékosai / Fotó: AFP

Hansi Flick vezetőedző pénteken délelőtt bő egyórás tréninget vezényelt tanítványainak, a gyakorlást követően a játékosok még maradtak autogramokat osztani és fotózkodni a drukkerekkel.

A Barca utoljára 2023. május 28-án, a Mallorca ellen játszott hivatalos mérkőzést a Camp Nou-ban, azt követően megkezdődött az ikonikus stadion átépítése. Eredetileg tavaly novemberben kellett volna átadni a kész arénát, a munkálatok azonban többször is csúsztak. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a nagy áttörés néhány hete, idén októberben jött el, amikor a barcelonai városi tanács megadta a részleges használatbavételi engedélyt a létesítményre.

Ennek értelmében 27 ezer embert lehet beengedni a lelátóra, a katalán sztárklub vezetése azonban már akkor jelezte, meccset ekkora kapacitás mellett még biztosan nem rendeznek, azzal megvárják a következő fokozatú engedélyt, amellyel már 45 ezren foglalhatnak helyet a stadionban. A döntés oka prózai: 27 ezres kapacitás mellett nem éri meg meccset rendezni, 45 ezres közönség viszont már hoz akkora bevételt, hogy a sportszakmai-érzelmi motiváció mellett anyagilag is jól járjon az egyesület.

Hetek kérdése, és hivatalos meccset is tarthatnak a Camp Nou-ban

Az elmúlt hónapok eseményeit ismerve a Barcelona vezetői az utóbbi időben már óvatosan fogalmaznak azzal kapcsolatban, mikor adhat otthont ismét hivatalos mérkőzésnek a Camp Nou. Joan Sentelles, a stadionfelújítást és a kapcsolódó egyéb fejlesztéseket is magában foglaló Espaí Barca projekt felelőse az El Mundo Deportivo tudósítása szerint arról beszélt, hogy leghamarabb november 22-én, az Athletic Bilbao elleni hazai bajnokin futhatnak ki a stadion gyepére Lewandowskiék. Joan Laporta elnök ennél óvatosabb volt, ő nem említett konkrét dátumot, csak annyit mondott, hogy amint megkapják a szükséges engedélyeket, a csapat visszatér a Camp Nou-ba. Egy héttel később, november 29-én az Alavés elleni találkozó egybeesne a klub alapításának évfordulójával, így az is kézenfekvő választás lehet.