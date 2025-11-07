Több mint húszezer szurkoló előtt avatta fel új stadionját a Barcelona, hamarosan hivatalos meccset is játszhatnak az arénában
Még mindig nem hivatalos mérkőzésen, de hosszú hónapok után végre megnyithatta a szurkolók előtt felújított-átépített stadionját az FC Barcelona futballcsapata. Lamine Yamal és társai nyílt edzéssel avatták fel a Camp Nou-t, melynek lelátójára 21 795 szurkolót engedtek be. A média részéről is nagy volt az érdeklődés: különböző médiumoktól 200 újságíró regisztrált a világ több országából – derül ki a klub honlapján megjelent tudósításból.
Hansi Flick vezetőedző pénteken délelőtt bő egyórás tréninget vezényelt tanítványainak, a gyakorlást követően a játékosok még maradtak autogramokat osztani és fotózkodni a drukkerekkel.
A Barca utoljára 2023. május 28-án, a Mallorca ellen játszott hivatalos mérkőzést a Camp Nou-ban, azt követően megkezdődött az ikonikus stadion átépítése. Eredetileg tavaly novemberben kellett volna átadni a kész arénát, a munkálatok azonban többször is csúsztak. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a nagy áttörés néhány hete, idén októberben jött el, amikor a barcelonai városi tanács megadta a részleges használatbavételi engedélyt a létesítményre.
Ennek értelmében 27 ezer embert lehet beengedni a lelátóra, a katalán sztárklub vezetése azonban már akkor jelezte, meccset ekkora kapacitás mellett még biztosan nem rendeznek, azzal megvárják a következő fokozatú engedélyt, amellyel már 45 ezren foglalhatnak helyet a stadionban. A döntés oka prózai: 27 ezres kapacitás mellett nem éri meg meccset rendezni, 45 ezres közönség viszont már hoz akkora bevételt, hogy a sportszakmai-érzelmi motiváció mellett anyagilag is jól járjon az egyesület.
Hetek kérdése, és hivatalos meccset is tarthatnak a Camp Nou-ban
Az elmúlt hónapok eseményeit ismerve a Barcelona vezetői az utóbbi időben már óvatosan fogalmaznak azzal kapcsolatban, mikor adhat otthont ismét hivatalos mérkőzésnek a Camp Nou. Joan Sentelles, a stadionfelújítást és a kapcsolódó egyéb fejlesztéseket is magában foglaló Espaí Barca projekt felelőse az El Mundo Deportivo tudósítása szerint arról beszélt, hogy leghamarabb november 22-én, az Athletic Bilbao elleni hazai bajnokin futhatnak ki a stadion gyepére Lewandowskiék. Joan Laporta elnök ennél óvatosabb volt, ő nem említett konkrét dátumot, csak annyit mondott, hogy amint megkapják a szükséges engedélyeket, a csapat visszatér a Camp Nou-ba. Egy héttel később, november 29-én az Alavés elleni találkozó egybeesne a klub alapításának évfordulójával, így az is kézenfekvő választás lehet.
Bárhogy lesz is, azért akad még munka bőven a létesítménnyel, a játéktér és a két alsó szint lényegében készen van, erre épül majd még a harmadik emelet, végleges formáját valamikor 2027-ben nyerheti el a stadion, teljes kapacitása 105 ezer néző befogadására teszi alkalmassá, amivel a világ egyik legnagyobb futballarénájává válik. Joan Sentelles elmondta, a vezetőség célja, hogy az idei esztendő végéig elérjék a 62 ezres kapacitást.
Laporta az edzést követő sajtótájékoztatón elmondta, a teljesen kész Camp Nou hivatalos avatómeccsére szeretnék Lionel Messit is meghívni. Hozzátette, hogy ez természetesen Messi szándékától is függ, illetve addig véget ér a mostani elnöki ciklusa, de ha újra bizalmat kap, mindent meg fog tenni, hogy az argentin legenda részvételével ünnepelhessenek.
Közel százmillió eurót spórolhat a hazatéréssel az FC Barcelona
Amellett, hogy a Camp Nou újranyitása szimbolikus jelentőségű, a hazatéréssel akkor is sokat spórol a Barcelona, ha jó ideig nem tudja még kihasználni új stadionja teljes kapacitását.
Az elmúlt években egyébként is folyamatosan pénzügyi nehézségekkel küzdő klub évente valamivel több mint 90 millió eurót (36,4 milliárd forint) bukhatott azon, hogy albérletben, az 50 ezres olimpiai stadionban volt kénytelen játszani a hazai mérkőzéseit.
A stadion felújítása a The Athletic számításai szerint körülbelül 900 millió euróba (364 milliárd forint) kerülhet, a teljes Espaí Barca projekt pedig, amely többek közt az edzőközpont és más, az egyesület által használt létesítmények felújítását, átépítését is magában foglalja,
nagyjából 1,5 milliárd eurós (607 milliárd forint) kiadást jelenthet.
Az Espaí Barca projekt kapcsán felvett hitelek 40 százalékát, 424 millió eurót a Goldman Sachs tanácsadóinak segítségével a nyár folyamán sikerült átütemezni, ezeknek a hosszú lejáratú kölcsönöknek a visszafizetését 2033-ban kezdi meg az egyesület, és várhatóan 2050-ig törleszti a hitelek összegét.