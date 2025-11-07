A forint vásárlásával üdvözli Orbánt Amerika

Meglódult a forint árfolyama röviddel Orbán Viktor kormányfő és Donald Trump amerikai elnök washingtoni találkozója előtt, és már csak negyed százalékot kell tovább haladnia, hogy másfél éves helyett csaknem kétéves csúcsokra érjen az euró ellenében.

A forint árfolyama: felszökött Amerikában Orbán Viktor látogatásakor / Fotó: NurPhoto via AFP

A forint piacán kiváló a hangulat, mióta kiderült, hogy Budapest lehet a helyszíne az ukrajnai békekötést célzó találkozónak Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, illetve nyilvánosságra került a Trump–Orbán-találkozó dátuma.

A csütörtöki New York-i piacnyitáskor már forinterősödési hullám érkezett, amikor Orbán gépe még az Egyesült Államok felé tartott.

A pénteki piacnyitáskor ez elmaradt, de aztán kiderült, hogy csak késett. Budapesten este 6 felé, helyi idő szerint dél felé közeledve – amikor az amerikai lapok már közölték előzeteseiket a találkozóról – a pénteki nap második vásárlási hullámában a forint a 384,7-es szinten is áterősödött. (Ekkor a budapesti piac már csaknem egy órája bezárt.) Ez újabb lépés a napokban elért másfél éves csúcsok sorozatában, és ha az árfolyam ráduplázna a 0,3 százalékos napi erősödésre – ami nem lehetetlen –, csaknem kétéves csúcspontra érkeznénk.

A dollár ellenében a néhány hete 330 közelében elért három és fél éves csúcstól sem jár messze a forint, budapesti idő szerint este 6 körül 332,4 környékén járt.

A forint árfolyama és az Orbán–Trump-csúcs: a rövid távú hatás már megvolt, lehet akár hosszabb távú is

A rövid távú erősödésben bőven lehet szerepe a találkozó lehetséges eredményei keltette reményeknek, amelyek magyar szempontból sikeres megbeszélések esetén akár hosszabb távra is beépülhetnek a forint árfolyamába.

A forintot idén nem ez tette a világ egyik legjobban teljesítő devizájává. Bár lehetett benne szerepe a Trump januári hatalomra lépése óta exponenciálisan megjavult amerikai–magyar kapcsolatnak, a prímet a dollár gyengülése, a nagy jegybankok kamatcsökkentései, a viszonylag magasan maradó közép-európai kamatok, az energiaválság óta mérséklődött energiaárak, illetve az ukrajnai békekötés reménye vitte.