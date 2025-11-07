Erre a bejelentésre senki nem számított: űrállomást építhet Magyarország, már a konkrét dátumot is tudni

A kormány átfogó beruházási, oktatási, képzési és technológiai megállapodást készít elő az amerikai Voyager Technologieszel, ezzel megnyílik a lehetőség, hogy Magyarország aktív szereplője lehessen a vállalat űrállomás-építési projektjének – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Washingtonban.

Magyarország beléphet a nemzetközi űrállomás-építés világába / Fotó: MTI Fotószerkesztőség

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Voyager Technologies a világ egyik legjelentősebb űrtechnológiai vállalata, amely azt tervezi, hogy 2029-re kereskedelmi hasznosítású és működtetésű űrállomást épít és bocsát fel Föld körüli pályára.

„Itt most Magyarország számára megnyílik a lehetőség, hogy ebben az űrállomás-építési projektben az építés folyamán, a technológia kidolgozása folyamán és a működtetés folyamán is aktív szereplők lehessünk – közölte. – Ezért ma egy átfogó beruházási, oktatási, képzési, technológiai megállapodást készítünk elő a Voyager Technologieszel, amely biztosítani fogja, hogy Magyarország nagyon sokat tudjon profitálni abból, hogy a legutóbbi emberes űrmisszióval ismételten nevet szereztünk magunknak az űrkutatásban” – folytatta.

Ez óriási lehetőség. Magyarországnak előnye van, hiszen a tudományos eredmények, amelyeket elértünk, előrevisznek minket ebben a kérdésben, szóval ezt a nagy előnyt most hasznosítjuk, learatjuk a gyümölcsét, s Magyarország részvételével az űrkutatásban, az űrtechnológiával egy újabb lendületet adunk a gazdaság egészének.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy negyvenöt évvel Farkas Bertalan űrmissziója után Magyarország újra nevet szerzett magának idén az űrtechnológiában Kapu Tibor küldetésével.

„Tehát Magyarország az ország méretéhez, gazdasági erejéhez képest abszolút mértékben felülreprezentált a nemzetközi űrtechnológiai, űrkutatási világban. Ez annak is köszönhető, hogy ez a legutóbbi űrmissziónk egy olyan tudományos kísérletsorozatot is tartalmazott, amely kísérletek nagymértékben járulnak hozzá tudományos kutatások sikeréhez, valamint újabb gazdasági vívmányok és újabb technológiai fejlődések, fejlesztések eléréséhez” – húzta alá.