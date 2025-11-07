Deviza
Rárepült az Aldi a Lidl által szabadon hagyott idősávra

Elkezdődtek a nagy magyarországi áruházláncok bejelentései az idei téli ünnepi időszak nyitvatartásáról. A Lidl már közölte, hogy karácsony két napját megelőzően szenteste napján sem nyitnak ki, most pedig az Aldi tett bejelentést: a magyarországi lánc bevállalja a nyitvartást december 24-én, persze rövidebb idősávban, mint a megszokott nyitvatartási rendjük.
VG
2025.11.07, 18:33
Frissítve: 2025.11.07, 18:33

A Lidl már bejelentette, hogy folytatja korábbi években megismert gyakorlatát, és munkavállalói érdekeit szem előtt tartva, december 24-én, szenteste napján nem nyitja ki áruházait. Ezzel lényegében ellentétes stratégiát követ az Aldi. A vállalat közlése szerint üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig, illetve december 31-én 16 óráig. Mindkét napon aznapi beszállítású friss áruval várja a vásárlókat az áruházlánc.

Sydney,Nsw,Australia,25,August,2024.,Aldi,Shop,Big,Sign. Aldi, GVH
Bejelentést tett az Aldi a decemberi 24-i nyitvatartásról / Fotó: Shutterstock

Mindenkinek kedvezni akar a magyar Aldi

A lap a vállalat közleményére hivatkozva azt írja, hogy az Aldinál az ünnepi termékkínálat mellett azon van a hangsúly, hogy még a karácsonyt közvetlenül megelőző napon is biztosítják üzleteikben a friss áru elérhetőségét. Ez álláspontjuk szerint alátámasztja azt, hogy magyarországi üzleteiket december 24-én a megszokott reggel 7 órától déli 12 óráig nyitva tartsák.

A megoldással a cég álláspontja szerint biztosítják, hogy a legkülönfélébb élethelyzetben lévő vásárlók – az eltérő műszakban dolgozóktól, a nagycsaládosokon át az egyedülálló nyugdíjasokig – is kényelmesen, a saját időbeosztásukhoz igazítva tudják beszerezni a karácsonyi menü utolsó hozzávalóit és a meglepetéseket. 

A vállalat racionális megfontolásokat alkalmaz saját helyzetére is: 

a délelőtti nyitvatartás hozzájárul az ünnepek előtti napok megnövekedett forgalmának egyenletesebb eloszlásához, így az áruházlánc valamennyi üzletében zökkenőmentes és nyugodt vásárlási lehetőséget kínál vásárlók számára. 

Ugyanakkor a munkatársak iránti felelősségvállalás jegyében az Aldi dolgozóinak többsége, mintegy 70 százaléka december 24-én már pihenőnapját tölti. A 187 áruház rövidített, zavartalan működését a létszám mintegy 30 százaléka biztosítja a déli 12 óráig tartó nyitvatartás szerint.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

