Rárepült az Aldi a Lidl által szabadon hagyott idősávra

A Lidl már bejelentette, hogy folytatja korábbi években megismert gyakorlatát, és munkavállalói érdekeit szem előtt tartva, december 24-én, szenteste napján nem nyitja ki áruházait. Ezzel lényegében ellentétes stratégiát követ az Aldi. A vállalat közlése szerint üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig, illetve december 31-én 16 óráig. Mindkét napon aznapi beszállítású friss áruval várja a vásárlókat az áruházlánc.

Bejelentést tett az Aldi a decemberi 24-i nyitvatartásról / Fotó: Shutterstock

Mindenkinek kedvezni akar a magyar Aldi

A lap a vállalat közleményére hivatkozva azt írja, hogy az Aldinál az ünnepi termékkínálat mellett azon van a hangsúly, hogy még a karácsonyt közvetlenül megelőző napon is biztosítják üzleteikben a friss áru elérhetőségét. Ez álláspontjuk szerint alátámasztja azt, hogy magyarországi üzleteiket december 24-én a megszokott reggel 7 órától déli 12 óráig nyitva tartsák.

A megoldással a cég álláspontja szerint biztosítják, hogy a legkülönfélébb élethelyzetben lévő vásárlók – az eltérő műszakban dolgozóktól, a nagycsaládosokon át az egyedülálló nyugdíjasokig – is kényelmesen, a saját időbeosztásukhoz igazítva tudják beszerezni a karácsonyi menü utolsó hozzávalóit és a meglepetéseket.

A vállalat racionális megfontolásokat alkalmaz saját helyzetére is:

a délelőtti nyitvatartás hozzájárul az ünnepek előtti napok megnövekedett forgalmának egyenletesebb eloszlásához, így az áruházlánc valamennyi üzletében zökkenőmentes és nyugodt vásárlási lehetőséget kínál vásárlók számára.

Ugyanakkor a munkatársak iránti felelősségvállalás jegyében az Aldi dolgozóinak többsége, mintegy 70 százaléka december 24-én már pihenőnapját tölti. A 187 áruház rövidített, zavartalan működését a létszám mintegy 30 százaléka biztosítja a déli 12 óráig tartó nyitvatartás szerint.

