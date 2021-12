Legalább 30 bázisponttal emelheti meg az elemzői várakozások szerint az alapkamat mértékét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. A délutáni döntéssel így 2,1 százalékról 2,4 százalékra nőne az alapkamat. Ilyen magasságban egyébként legutóbb 2014. májusában járt a magyar jegybanki alapkamat, akkor azonban kamatcsökkentési ciklus zajlott épp, nem pedig emelési.

A VG-nek nyilatkozó elemzők szinte egyöntetűen emelést várnak most is, annak ellenére is, hogy ennek már effektív hatása kevés van, hiszen az irányadó ráta szerepét lassan egy hónapja átvette az egyhetes betét kamata, amely most csütörtökön ismét emelkedhet majd 3,3 százalékról, illetve a következő hetekben még tovább emelkedhet. Ehhez persze az is kell, hogy ma a kamatfolyosót tovább szélesítse a jegybank monetáris tanácsa.

Fotó: FANATIC STUDIO / Science Photo Library via AFP

Emellett több más, fontos döntés is születhet a mai kamatdöntő ülésen. Például az állampapír-vásárlási programról és a Növekedési kötvényprogramról (NKP), amelyeket akár végleg ki is vezethet a jegybank.

A kamatemelés indoklásakor pedig, várhatóan 15 órakor a jegybank ismertetheti a csütörtökön megjelenő inflációs jelentés friss számait, amelyekből világosabb képet kaphatunk arra vonatkozóan, hogy milyen évre is számíthatunk 2022-ben.

A forint egyébként minimális erősödéssel indított a reggeli órákban az euróval szemben, a tegnapi gyengélkedést viszont még nem tudta korrigálni a magyar fizetőeszköz: jelenleg 367,6 forintba kerül egy euró.