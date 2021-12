Az országgyűlés által elfogadott, a gyógyszerek házhozszállítását tiltó törvény hátrányos a lakosság és a gyógyszertárak szempontjából egyaránt – mondta a VG-nek Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szakmai igazgatója. A rendelkezés egy olyan szolgáltatást lehetetlenít el, melynek népszerűsége az elmúlt időszakban folyamatosan nőtt.

Kiemelte: az új szabályozás értelmében az internetes gyógyszerforgalmazás lehetősége elméletileg megmarad, azonban a gyakorlatban a gyógyszerek eljuttatása a betegekhez jelentős akadályba fog ütközni. 2022. januártól a betegek kétféleképpen juthatnak majd az interneten rendelt gyógyszereikhez:

Egyrészt személyesen átvehetik a gyógyszertárakban megrendelt készítményeket, ami pontosan ugyanaz, mintha internetes vásárlás nélkül mennének el gyógyszert venni. Másrészt a gyógyszertár gyógyszerész vagy gyógyszertári szakasszisztens segítségével szállíthatná házhoz a gyógyszert, ennek pedig nincs realitása, mivel az ágazat munkaerőhiánnyal küzd, és a tárgyi feltételek biztosítása is további nehézségeket jelent a gyógyszertáraknak.

Fotó: Frank Yvette / Délmagyarország

A gyógyszerészeti hatóság adatai alapján több mint 500 gyógyszertár vagyis minden ötödik patika foglalkozik jelenleg internetes gyógyszerforgalmazással – mondta Marjai Tamás. A HGYSZ szerint egyelőre nem lehet tudni, hogy a piaci szereplők hogyan reagálnak majd a jogszabályi változásra, azonban az biztos, hogy

nagyon sok gyógyszerész fektetett időt, pénzt és energiát az internetes gyógyszerforgalmazásba. A mostani módosítással ezeknek a befektetéseknek egy része semmivé válhat.

A törvénymódosításra azért volt szükség, mert a jelenleg érvényben lévő jogszabály elavult és inkoherens – mondta a VG-nek Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerész Kamara elnöke. Hozzátette: az utóbbi időben nőtt a szabálytalan gyakorlatok száma, amelyek veszélyeztetik a gyógyszerbiztonságot, a betegek jogait és adatvédelmi kockázatot is jelentenek.

2022 januárjától vitamint, étrendkiegészítőt továbbra is lehet majd házhoz rendelni, de fájdalomcsillapítót vagy megfázás elleni készítményt már nem. A törvényben a gyógyszerbiztonságra helyezik a hangsúlyt, ugyanakkor például a jogszabály nem tiltja meg a jövőben, hogy benzinkúton vásároljunk fájdalomcsillapítót, pedig ott sincs jelen a gyógyszerész a termék átadásánál. Az Európai Unió legtöbb országában engedélyezett az OTC-termékek (vény nélkül kapható) csomagküldő szolgálaton keresztül történő házhozszállítása, talán 2-3 ország csak kivétel, ezek közé az államok közé csatlakozik, most Magyarország is.

A parlamentben elfogadott törvénymódosítás előtt fontos lett volna elkészíteni egy hatástanulmányt, ami a házhozszállítással kapcsolatos gyógyszerbiztonságot vizsgálja – mondta a VG-nek Kaló Tamás, a PHOENIX Pharma Zrt. vezérigazgatója.

Hozzátette: nem ismer olyan esetet, amikor valakinek az egészsége károsodott volna amiatt, hogy csomagküldő szolgálaton keresztül vette át a webpatikából megrendelt megfázás elleni készítményét, vagy fájdalomcsillapítóját, esetleg savlekötőjét. Ugyanakkor a szakember tart attól, hogy a gyógyszerek házhozszállításának tiltása bumeráng hatást fog kiváltani, hiszen a lakosság részéről az igény nem fog megszűnni, és előtérbe kerülhetnek az interneten elérhető nem biztonságos termékek.

Magyarországon a gyógyszerek házhozszállítása évente 5 milliárd forint forgalmat generál, a koronavírusjárvány miatt az OTC patikaszerek forgalma az online rendelések során az elmúlt 1,5 évben 60-80 százalékkal emelkedett - tette hozzá a vezérigazgató. Jelentős fogyasztói igény van a webáruházakból rendelhető patikaszerekre, leginkább a lakosság azon részéről aki nem szeretne gyógyszertárba menni, mert fél attól, hogy betegséget kap el, illetve adott esetben ad át, valamint a kisebb településeken élőknek jelentősen megkönnyítette az életét, hogy egy-egy termékért nem kellett messzire, több órát utazni.

Kiemelte, nem régen hozták létre a Szimpatika webteret, a gyógyszertárak számára kifejlesztett online platformot, melyhez már 40 patika csatlakozott. A WebTér mindkét gyógyszerkiadási módszerre felkészült a csomagküldésre és a patikai átvételre is.