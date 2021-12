Újra tudtak pénzt keresni a budapesti airbnb-zők az ősszel – összegezte a piaci helyzetet a VG megkeresésére Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke. Mint rámutatott, szeptemberben, októberben és novemberben nemcsak kihasználtságban, hanem már árakban is 5-15 százalékkal meghaladta a budapesti airbnb-kínálat a 2019-es rekord évi bázis számait. A statisztika persze csalóka, ugyanis nem jött több vendég, mint két éve, sőt a 2019 őszi vendégforgalomtól még messze van a szektor Budapesten, viszont miután eltűnt az airbnb szállások 60 százaléka a kínálatból, a piacon maradó 40 százalékra a korábbinál több vendég jutott. Mindez oda vezetett, hogy a rövid távú szálláskiadók augusztustól kezdve egyre jobb és jobb kihasználtsággal működtek, elérve és időnként meghaladva a 2019-ben kiadott napok számát. A megfogyatkozott ágazatban érdekeltek nem csökkentették áraikat még a leggyengébb időszakban sem, ami nagyon rossz stratégia lett volna az emelkedő költségek és ingatlanárak miatt.

Aki a piacon maradt, a nyár második felétől újra érdemi üzleti tevékenységet tudott folytatni, és ez a trend december közepéig stabilan kitartott, most látszik egy pici megtorpanás, a nemzetközi hírekben is szereplő magyar vírushelyzettől függően.

A napokban már jött néhány lemondás, de nem tömegesen, sőt a szilveszter már szinte mindenhol el van adva

– mondta a szakmai egyesület elnöke.

Fotó: Turbéky Eszter

Schumicky Balázs információi szerint a korábbi tizenhatezer helyett cirka hatezerre csökkent a budapesti airbnb szállások száma, a kínálat még októberben és novemberben is szűkült, noha a nyári hónapoktól kezdve egyre jobb és jobb számokat produkált a totális mélypontról gyorsan visszakapaszkodó szektor. Idén ősszel nem zárták le az országhatárokat, látszik is, hogy ha lehet utazni, elindulnak a turisták, a tavaly novemberi vendégéjszakák háromszorosát könyvelték el idén novemberben Budapesten – hangsúlyozta a szakember. Jönnek a környező országokból, és egyre többen távolabbról is, a távol-keleti küldőpiac egyelőre még hiányzik. De jövőre már minden nagyobb rendezvényt megtartanak Budapesten, a kézilabda-Európa-bajnokságtól kezdve a Sziget fesztiválig több eseménytől is számottevő forgalmat remélnek az airbnb-piacon is.

Ugyancsak piacélénkítő hatású, hogy egyre többeket beoltanak, és a kormányok mindenütt igyekeznek elkerülni a teljes lezárásokat, vagyis a turisztikai szolgáltatók sem kényszerülnek bezárni.

A 2019 nyarán elért rekordmagasságokba azonban még egy ideig nem fog tudni visszanőni a szálláshely-szolgáltatás piaca

– vélik az érintettek.

Hivatalos adatai nincsenek az egyesületnek, hogy mennyien adták vissza az engedélyüket a magán- és egyéb szálláshelykiadók közül, és mennyien csekkoltak át végleg a hosszú távú bérbeadás piacára. Az újonnan csatlakozóknak viszont 2022-től, a régieknek 2023-tól regisztrálniuk kell a kötelező szálláshely minősítési rendszerbe – figyelmeztetett Schumicky Balázs, aki jelentős eredménynek tartja, hogy a napokban sikerült megállapodniuk a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetőjével arról, hogy kellően rugalmas lesz a minősítés, amely figyelembe veszi az egyéni sajátosságokat ebben a sokszínű kategóriában.

Fontos előrelépés – tette hozzá –, hogy az MTÜ és az egyesület közötti intenzív egyeztetések hatására a szeptemberi bevezetése óta a gyerekbetegségek jó részét sikerült kiküszöbölni az okmányolvasó rendszerben, aminek a becsekkolási folyamata egyszerűbb és a hét elejétől gyorsabb lett, valamint már a házigazdák jelenlétére sincs feltétlen szükség.