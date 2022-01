Szerdán volt az idei első kormányülés, amelyen az a döntés született, hogy február elsejétől hat élelmiszer árát rögzítik a tavaly október 15-i szinten. Ez a hat termék a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell és a 2,8 százalékos tehéntej – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülés után.

A járványhelyzet volt az első kérdés, amellyel a kormánynak foglalkoznia kellett első ülésén, a negyedik hullám leszálló ágban lenne, de megjelent az omikron, és a fertőzések jó részét már az új variáns okozza – emelte ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

Fotó: Bach Máté

Hozzátette, már tapasztalható, hogy nő a fertőzések száma, és a nemzetközi példák alapján arra lehet számítani, hogy a megbetegedések száma a következő napokban, hetekben még tovább fog emelkedni. Ugyanakkor a korábbi variánsokhoz képest kevésbé súlyos tünetekkel jár az omikron, elsősorban légúti megbetegedéseket eredményez. A miniszter elmondása szerint a növekvő megbetegedések számával nem nő arányosan a kórházban ápoltak száma, ahogy a halálozásoké sem. Arra azonban számítani kell, hogy minden korábbinál nagyobb mértékben fog megnőni a megbetegedések száma – emelte ki a miniszter. Az elmúlt 24 órában 9216 embernél azonosították a fertőzést. A miniszter elmondta,

február 15-től oltási igazolvánnyá alakul a védettségi igazolvány.

Azok rendelkeznek majd érvényes okmánnyal, akik a második, vagy harmadik oltást 6 hónapon belül kapták meg. A harmadik oltást a második után 4 hónappal fel lehet venni, de hat hónapon belül kell felvenni ahhoz, hogy az oltási igazolvány érvényessége megmaradjon. A karanténkötelezettség 7 nap lesz, de 5 nap után lehet szabadulni negatív teszt esetén. Az iskolai oktatásnak folyamatosnak kell lennie, nem kerülnek karanténba a tanulók, ha valaki elkapta a vírust az osztályban, csak az oltatlanokra vonatkozik a karanténkötelezettség (5 nap). A miniszter elmondta, a negyedik oltást bárki megkaphatja az orvosával való konzultáció alapján, és a héten megjelenik az erről szóló rendelet.

Gulyás Gergely elmondása szerint

az ország gazdasági teljesítménye 6,5-7 százalék körüli növekedést produkált tavaly,

a pontos adat majd februárban derül ki. A benzinár plafon bevált, februárban lesz döntés az esetleges meghosszabbításáról. A szerdán bejelentett élelmiszerárstopról elmondta, a szerbekhez hasonlóan vezetik be Magyarországon is a fent említett hat termék esetében, illetve a csirke farhát is bekerült ezen termékek közé. Ez az árstop három hónapra szól, de meghosszabbítható.

A kormány tárgyalt szerdán az országgyűlési választásról is, és az ehhez szükséges forrásokat rendelkezésre bocsátotta, továbbá úgy döntött, a népszavazás egy időben lesz a választásokkal, ezzel 7 milliárd forintot spórol meg az ország.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta, a tavaly év végén leégett a szentesi sportcsarnokról is tárgyalt a kormány, a döntése alapján újjáépül az intézmény, és az ehhez szükséges forrásokat is biztosítja. Továbbá az ötezer lakos alatti települések esetében a polgármestereknek és a település vezetőinek illetményemeléséhez külön forrást biztosít a kormány.

Újságírói kérdésekre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, az élelmiszerárstop miatti veszteségért nem kapnak kompenzációt a cégek, ezt azzal indokolta, hogy az intézkedés nem éri el a 20 milliárd forintot, miközben a kiskereskedelemben egy évben 140-150 milliárd forint a profit.