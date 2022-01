Megtartotta első ülését 2022-ben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. A január 11-i ülést előzetesen nem kamatdöntő ülésnek tüntették fel, így az alapkamat mértékének változására nem is lehetett számítani. Arra viszont igen, hogy a kamatfolyosót esetlegesen tovább mozgatják fölfelé.

Erre azonban nem került sor. Az MNB kora délután kiadott közleményében azt írta: a monetáris tanács áttekintette a gazdasági és pénzügyi folyamatokat. Meghirdetett ülésezési rendjének megfelelően nem tárgyalta a jegybanki alapkamatláb megváltoztatását.

A monetáris tanács legutóbb december 14-én emelte meg a kamatfolyosó legfelső mértékét és egyben akkor szűkítette is azt, miután az alsó szintjét is feljebb tolta. Az alsó értéket így az alapkamat és az egynapos jegybanki betét kamatának mértéke adta, amely 2,4 százalék, a plafont pedig az egynapos, illetve az egyhetes fedezett hitel kamata jelentette, amely 4,4 százalék.

December 14-e után aztán az MNB kétszer is emelt az egyhetes betét kamatán, amely november óta az effektív kamatnak számít Magyarországon. Karácsony és szilveszter előtt is 20-20 bázisponttal emelkedett a mértéke, január elején azonban nem változott, így most is 4 százalékon áll.

Fotó: Shutterstock

Az MNB monetáris tanácsa január 25-én tartja első kamatdöntő ülését.

A VG-nek korábban nyilatkozó elemzők azt sem tartják kizártnak, hogy addig már az egyhetes betét kamata sem nő tovább, a későbbiekben pedig együtt mozog majd az alapkamattal egészen tavaszig, hogy az év második felében újra egy szintre kerüljön a két ráta.

A forint egyébként kifejezetten jó helyről várta az MNB-ből érkező híreket, a reggeli, az utóbbi időben kifejezetten jónak számító 358-as szintről is tovább erősödött az euróval szemben és megközelítette a 357-es szintet is.