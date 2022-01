Magyarországon tavaly 17 487 járművet helyezett forgalomba a Ford, ezzel 11,62 százalékos piaci részesedést szerzett magának, és a második helyezett lett (a Suzuki előzi meg 11,73 százalékos részesedéssel). A személyautók esetében 8,7 százalékos piaci részesedéssel a harmadik helyezett lett a Ford.

Európai szinten a Ford a november végi adatok alapján 5,8 százalékos piaci részesedést szerezett tavaly, ezzel az ötödik legnépszerűbb márka volt 2021-ben, a személyautók esetében pedig a kilencedik, 4,6 százalékos részesedéssel.

Fotó: Vémi Zoltán

A Ford továbbra is piacvezető a haszonjárművek kategóriájában, 15 százalékos a piaci részesedése.

Szabó Attila, a Ford Magyarország ügyvezetője a vállalat eladási adatainak bemutatásakor elmondta, a félvezetőhiány erősen meghatározta a cég termelését, és a forgalomba helyezési számaikat messze felülmúlja a rendelésállomány. Amikor priorizálásra volt szükség, hogy a rendelkezésre álló csipet milyen modellekbe építsék, akkor a haszonjárművek mellett döntött a vállalat – tette hozzá. A csiphiány egyébként még a következő időszakban is meghatározó lesz a globális autóiparban, így a Ford életében is.

Szabó Attila elmondása szerint tavaly a Kuga PHEV volt Európa legnépszerűbb PHEV modellje, a legnagyobb figyelmet pedig a Ford Mustang Mach-E kapja, amely tavaly Magyarországra is megérkezett. Akkora az igény a Mach-E iránt, hogy háromszorosára növelik esetében a gyártói kapacitást, hogy ki tudják szolgálni az igényeket, és emiatt más elektromos modellek gyártását is elhalasztották.

A vállalat 2022-es tervei közé tartozik, hogy azon a területen erősít, amelyen egyébként is jól szerepel. A típusokat tekintve az idén jön a Mach-E GT, tavasszal elérhető lesz az új Focus, és az elektromos tranzit is megérkezik, amelyet már most vár a piac.

A világ számos pontján folynak a vállalat beruházásai, Dél-Afrikában egymilliárd dollárból épül új gyára, egy 300 millió dolláros beruházás Cravolában a kishaszonjármű-gyártást erősíti majd, kétmillió euróból Törökországban is gyárat épít a vállalat, illetve zajlik egy egymilliárd dolláros beruházása Kölnben is. Továbbá az SK Innovationnel közösen egy 129 gigawattórás akkumulátorgyárat épít 30 milliárd dollárból az Egyesült Államokban, amelyre úgy tekint mint befektetésre az elektromos jövőbe.