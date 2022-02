Orbán Viktor a hétvégén évértékelőjében megismételte korábbi ígéretét, miszerint kormánypárti győzelem esetén kiterjesztenék a családtámogatásokat. Nem derült ki, hogy a kormányfő pontosan melyekre gondolt, az viszont jól látható, hogy a magyar családok körében rendkívül népszerűek az otthonteremtéshez kapcsolódó támogatási formák. Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára a Magyar Nemzetnek adott interjújában ismertette a főbb számokat. Eszerint tavaly rekordot döntött a családi otthonteremtési kedvezmény – közismertebb nevén csok – igényléseinek száma, 2015 júliusa óta pedig már összesen 200 ezer kérelmet fogadott be az állam, összesen majdnem 660 milliárd forint értékben.

A csok keretei között ebből 152 ezer család szerződött le 450 milliárd forintra, a falusi csok keretében pedig további 26 ezer család jutott hozzá több mint 140 milliárd forinthoz.

Fotó: Shutterstock

De szintén népszerű a 2021. január elsejével elindított 3+3 millió forintos otthonfelújítási támogatás is, amelyről pedig Zsigó Róbert családokért felelős parlamenti államtitkár osztott meg adatokat. Ismertetése szerint az elmúlt egy évben csaknem 190 milliárd forintnyi igénylést adtak le a Magyar Államkincstárnak, számuk pedig már meghaladta a százezret. Az építőipari áremelkedések kapcsán viszont kérdés, hogy mire lesz elég az összesen 6 milliós támogatás. Ezt a kérdést a VG tavaly októberben a kormányinfón is feltette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek. A tárcavezető nem zárta ki, hogy a programot felülvizsgálják, mint mondta, érdemes ezt megfontolni.

Azonban azt is érdemes kiemelni, hogy rengeteg elemből áll össze a kormány családtámogatási rendszere, kezdve a családi adózás 2011-es bevezetésével, majd a járulékkedvezményekre történő kiterjesztésével, amelynek köszönhetően ma már a kétgyermekes családok gyermekenként havi 20 ezer forint kedvezményben részesülnek. A támogatások zömét azonban a 2019-es évértékelőjében jelentette be a miniszterelnök. A 3 éve meghirdetett 7 pontos családvédelmi program tartalmazta többek között a nagycsaládosok autóvásárlási programját, a 4 gyermekes anyák szja-mentességét, a nagyszülői gyedet, de szintén akkor került sor a csok kiterjesztésére és a fiatal házasok gyermekvállalási támogatásának, azaz a babavárónak a bevezetésére is. A szabad felhasználású, 10 millió forintos hitelt azonban csak ez év végéig, december 31-ig lehet igényelni, tehát a támogatások bővítésére vonatkozó kormányzati tervek jó eséllyel nem hagynák érintetlenül.

Ugyancsak felmerülhet a 3 gyermekes anyák szja-mentessége is,

a korábbi tervekben ugyanis többször előkerült, de a Magyar Nemzeti Bank, amely rendszeresen fogalmaz meg javaslatokat a kormánynak, szintén szorgalmazta. Itt azonban jóval nagyobb körről van szó, mint a 4 gyermekesek esetében, ugyanis míg 2020-ban 57 ezer nő mentesül a személyi jövedelemadó fizetése alól, a KSH 2016-os mikrocenzusa alapján (200 ezer 3 vagy annál több gyermeket nevelő családot regisztrált a statisztikai hivatal) az adómentesség kiterjesztése mintegy 130-140 ezer anyát érinthetne, akik életük végéig mentesülnének a szja fizetése alól. Ennek költségvetési vonzata is jelentős lenne, korábban a Pénzügyminisztérium úgy számolt, hogy mintegy 110 milliárd forintot venne ki éves szinten a büdzséből, ez vélhetően ma már jóval nagyobb összegre rúgna.