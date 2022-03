A kormány a rezsicsökkentéshez hűen tavaly novemberben a 95-ös benzin és a gázolaj árát legfeljebb literenként 480 forintos szinten rögzítette, először három hónapra.

A rendkívüli intézkedésre azért volt szükség, mert az elszabaduló energiaárak miatt egész Európában megemelkedett az üzemanyagok ára.

A beavatkozás nélkül, a világpiaci folyamatok miatt ma jóval 500 forint feletti áron tankolhatnánk a benzinkutakon.

Nagykereskedelmi szinten is bevezették a benzinárstopot

A kormány február 28-tól 480 forintban maximálta az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is, hogy a kiskereskedelmi benzinkutak versenyképesebben tudjanak működni.

Az intézkedés célja az volt, hogy a kiskereskedelmi egységek ne kényszerüljenek a beszerzési ár alatt értékesíteni az üzemanyagokat.

A Shell Hungary töltőállomásai közül a nemzetközi teherforgalom által leginkább igénybe vett tíz kúton február 22-től tranzakciónként maximum bruttó 50 ezer forint értékű, azaz körülbelül 100 liter vásárlása lehetséges bármely típusú üzemanyagból. Az előző év hasonló időszakához képest már januárban erős forgalomnövekedést tapasztaltak az olajcég hálózatában, februárban pedig az igények további növekedésére számítanak.

Számottevően megnőtt a külföldi személy- és teherautós vevők száma is. A teherfurvarozók is jelentős mennyiségeket vásárolnak, a nagy tételben tankolók már az eddig jellemzően csak a hazai lakosság által használt állomásokra is betérnek.

Ennyit spórolhattak az autósok a benzinárstopnak köszönhetően

A benzinár novemberi maximalizálása óta 22,4 milliárd forintot takaríthattak meg az autósok – mondta Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitika üzletágának vezetője az intézmény friss kutatására hivatkozva.

Becsléseik szerint május közepéig további 44 milliárd forint megtakarításra számíthatnak a fogyasztók.

A K&H felmérése szerint az autósok 45 százaléka azt mondta, sokat autózik, ezért komoly megtakarítást jelent a korlátozás bevezetése. A keleti országrészben 53 százalék nyilatkozott így, a Budapestet is magában foglaló központi régióban viszont csak 34 százalékuk volt ezen a véleményen. A válaszadók 31 százaléka azt mondta, hogy bár keveset autóznak, de a kisebb összegű megtakarítás is lényeges számukra. 11 százalék nyilatkozott úgy, hogy olyan keveset vezet, hogy nem érzékeli a különbséget. 7 százalék állította azt, hogy sokat autózik, és ez a pár ezer forint megtakarítás nem számít, míg 6 százalék nem tudta értékelni az árplafon hatását.

Fotó: Nemes János / MTI

Az üzemszünetre kényszerülő benzinkutakat a Mol veheti át

Egyre több töltőállomáson korlátozzák azonban eladott üzemanyag mennyiséget, mert az üzemeltető rengeteg pénzt bukik minden eladott literen – írja a Pénzcentrum. A benzinkutak tömeges csődje annyira reális lehet, hogy már a NAV oldalán is megjelent egy tájékoztató arról, mit kell tennie annak a kútnak, amelyik üzemszünetre akar menni. A holtankoljak.hu szerint eddig nagyjából 50 kút korlátozta a kiadható mennyiséget, de a portál szerint, ha folytatódik a drágulás, akkor több száz vállalkozó dönthet hasonlóan.

A zavartalan ellátásbiztonság érdekében az üzemszünetet hirdető benzinkutak működtetését átmenetileg nyilvántartott szolgáltatók vehetik át. A kormány már tavaly megtette a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a rögzített ársapka mellett is megőrizze az ellátás biztonságát.

Ha egy töltőállomás nem képes a vásárlók megfelelő kiszolgálására, és ezért üzemszünetet hirdet, úgy az innovációs tárca a hatályos szabályozásban foglaltak alapján, az ellátásbiztonság szempontjait szem előtt tartva megvizsgálja a kijelölés szükségességét.

Amennyiben ez indokolt, a feladatok átmeneti ellátására egy nyilvántartott szolgáltatót jelölnek ki. Az innovációs tárca folyamatosan egyeztet a feladatok átvételére kész és képes Mol vezetésével. Mostanáig nem volt egyetlen olyan vállalkozás sem, aki helyett mást kellett volna kijelölni.