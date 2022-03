Piaci becslések szerint tavaly 40 százalékkal nőtt a készházépítők megbízásainak száma az előző évhez képest, az otthonteremtési támogatások által felpörgetett kereslet idén még stabilan növekedhet, ha nem szállnak el az árak túlzottan az orosz–ukrán háború gazdasági következményei miatt – mondta a VG érdeklődésére Kárpáti József, az ÉVOSZ-MAKÉSZ Környezettudatos és Szerelt Technológiás Szakmai Tagozat elnöke.

Mint emlékeztetett, tavaly tavasszal a Covid és az amerikai–kanadai vámvita miatt Európára zúdult túlkereslet miatt egyre többen fordultak a korábban bevált keleti beszerzési lehetőségek felé, megtöbbszörözve a Romániából, Ukrajnából, Oroszországból és Fehéroroszországból rendelt építőanyag, mindenekelőtt az építőfa importját.

A magyar készházépítőket is ellátó osztrák és német készházgyártók most, a háború és az annak nyomán elrendelt uniós gazdasági szankciók miatt újfajta alapanyag-ellátási hiánnyal szembesülnek, ami az árakban is jelentkezni fog. Kérdés, hogy milyen mértékben, hiszen a korábbi problémákból okulva már minden országban elkezdődött a hazai ellátási láncok kiépítése is. Erdő, pontosabban úgynevezett fanövekmény akad elég Nyugat-Európában is, kapacitáshiány van viszont a kitermelés és a feldolgozás területén – mutatott rá Kárpáti József. A speciális építőfa – amely hossztoldott és ragasztott, a könnyűszerkezetes épületek alkotóeleme – ára és szállítási határideje alapvetően meghatározza a kivitelezések időtartamát és költségvetését.

Az egy évvel korábbinál jelenleg 20 százalékkal kerül többe egy átlagos, azaz négyzetalapú, földszintes, közel nulla energiaigényű, alapfelszereltségű ház, amelynek árát 450 ezer forint hasznosnégyzetméter-áron lehet kalkulálni, az igényesebb, extrákkal felszerelt változatot pedig 600-650 ezer forintos négyzetméteráron. A háború épp akkor tört ki, amikor az építőfaárak sok hónapos hullámvasutazás után stabilizálódni látszódtak a 450-500 eurós köbméterár környékén, ahova

a tavaly tavaszi 240 euróról júniusra 950 euróra szökött árfolyamról szálltak le, miután az USA újra tudott Kanadából szállíttatni, és megszűnt a tengerentúli import elszívóhatása.

A belső piac ugyanakkor érett lenne a további bővülésre, mint az ÉVOSZ-MAKÉSZ-tagozat elnöke elmondta, az áfakedvezmény visszavezetése, a falusi CSOK és a zöldhitel egyaránt magas fordulatszámon pörgeti a megrendeléseket, sőt, a faanyag felhasználási arányának növelése a klímasemleges célok jegyében a közbeszerzéseknél is a korábbiaknál nagyobb arányban vált kötelezővé, hiszen újrahasznosítható és megújuló építőanyagról van szó.

A klímavédelem az építőanyag-gyártók egyre szélesebb körét foglalkoztatja, a cementiparban is keresik már a megoldást egy a jelenleginél környezetkímélőbb anyag előállítására – tudtuk meg. Kárpáti József nem titkolta: a biztató irányba tartó építőiparban nem tudni még, hogy az orosz–ukrán háború milyen hatással lesz az alapanyag-ellátásra és a keresletre.