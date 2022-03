Átadták a Békéscsabai Szakképzési Centrum Légi és Gépipari Képzőközpontját, a 2,5 milliárd forintból létrehozott központban képezik majd az épülő gyulai Airbus-gyár alkalmazottait is. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az átadón elmondta,

a magyar ipar termékeinek 70 százaléka a high-tech szektorba tartozik,

amivel Magyarország az első helyen áll a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországai között. A magyar iparfejlesztési tervek is ennek a szektornak az erősítését célozzák, ide tartoznak majd a várhatóan már nyártól üzemelő Airbus-gyárban előállított alkatrészek is. Hozzátette, az iparfejlesztési célkitűzéseket szolgálja a felsőoktatás átalakítása is, az egyetemeket 2700 milliárd forintból fogják fejleszteni.

A miniszter elmondása szerint a békéscsabai vállalatok kibocsátása 2010-ről 2020-ra megduplázódott, és nőtt az alkalmazottak száma is. Hozzátette, hogy elkészült a békéscsabai reptér fejlesztési koncepciója is, fel fogják gyorsítani a tervezését és utána a kivitelezési folyamatot.

Fotó: Herczeg Tamás, Facebook

Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója szerint a szakképzés megelőzi a letelepedni szándékozó vállalkozásokat, a vállalati igényeket, a gazdasági környezetet, a szakképzésnek ott kell lennie a tárgyalásoknál a nulladik pontban. Hozzátette, az Airbus-gyár tervezésekor ez így is történt.

A képzőközpontban professzionális anyagvizsgálókat, automatizált vágóeszközöket, mérőlaborokat, szimulációs termeket, CNC-esztergákat szereztek be, és országosan egyedülállóan itt érhető el a szakképzésben öttengelyes marógép.

Az itt oktatók két hónapos külföldi tanulmányúton vettek részt a legfrissebb ismeretek megszerzése érdekében.

Andreas Stöckle, az Airbus Helicopters Hungary Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta, a képzőközpont átadása mérföldkő abban, hogy Békés megyébe hozhassák a repülőgépipart, amihez megfelelően képzett szakemberekre is szükség van.