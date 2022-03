Márciusban több mint 145 ezer adag Pfizer/BioNTech vakcina érkezett Magyarországra, amit az 5-11 éves korosztály számára fejlesztettek ki a Covid-19 ellen – közölte a Pfizer. Az első gyermekvakcina szállítmány 2021. december 13-án érkezett – írja a koronavirus.gov.hu.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Lejtőn a járvány ötödik hulláma

Magyarországon a járvány ötödik hulláma visszahúzódott, ami a magas átoltottságnak is köszönhető. A beoltottak száma 6,4 millió fő, a beoltottak 60 százaléka már a megerősítő harmadik oltást is felvette, 256,5 ezren már a negyedik oltást is megkapták. Az elmúlt 24 órában 1730 új fertőzöttet regisztráltak.

Magyarország az első uniós beszerzésben összesen 24 millió adag oltóanyagot rendelt, ebből 23 millió adag már megérkezett. Az első uniós vakcina beszerzés keretében 10,8 millió adag Pfizer vakcinát rendeltek, amely 2021 november végére meg is érkezett. Ezt a felnőttek, valamint a 12-17 év közötti korosztály oltásához használják. Az első uniós beszerzésen túl Magyarország tavaly ősszel újabb 2 millió adag gyermekek oltására alkalmas Pfizer vakcinát is rendelt, amely két év alatt, 2022-ben és 2023-ban fog megérkezni.

Három beszerzésben több mint 22 millió Pfizert rendeltünk

Orbán Viktor miniszterelnök 2021 decemberében jelentette be, hogy az Európai Bizottság újabb közös uniós Pfizer vakcina beszerzést indít, amelyben Magyarország is részt vesz. Magyarország 9,5 millió adag Pfizert rendelt az újabb uniós beszerzésben, amelynek köszönhetően 2022 második félévére újabb 3 millió adag, 2023-ra pedig 6,5 millió adag – ebből 1,5 millió adag gyermekek oltásához való – Pfizer oltóanyag érkezhet hazánkba. A három beszerzésben tehát Magyarország összesen 22,3 millió Pfizer oltóanyagot rendelt.

Magyarország keleti vakcinákat is rendelt, az egymillió ember oltásához vásárolt orosz Szputnyik vakcina már tavaly ősszel elfogyott, a Sinopharm továbbra is elérhető.

Jelenleg is több mint 8,9 millió adag vakcina áll még rendelkezésre.