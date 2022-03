A világjárvány gazdasági hatásait sikerült kivédenünk, de itt van az újabb csapás, a háború – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) külgazdasági évnyitóján. A tárcavezető szerint két év alatt már másodjára látjuk a világgazdasági status quó megbomlását látjuk, ezúttal egy új korszakra is kell készülnünk. Hangsúlyozta, hogy a magyar emberek nem akarták ezt a háborút, békét akartak.

Minden erőfeszítésünket arra fordítjuk, hogy létrejöjjön a szomszédban a béke, de eljön az az időszak, amikor arról beszélhetünk, hogy a most kialakuló világgazdasági környezetben is a legerősebbek közé tartozzon Magyarország

– mondta a miniszter, majd rögtön hozzátette, a magyar kormány azért cselekszik, hogy Magyarország ebbe a háborúba ne sodródjon bele.

Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

Egyszer ennek háborúnak egyszer vége lesz, de az összedőlt épületek, a lerombolt infrastruktúra továbbra is itt lesz és az igazi kihívás az lesz, hogy miképp tudunk a helyreállításban részt venni – mondta Parragh László, az MKIK elnöke. Szerinte ez egy hosszú távú folyamat lesz, egyelőre még áttekintik, hogy a szankciók következtében milyen árok keletkeztek, beleértve az importáló cégeket, illetve azt a vagyonhalmazt, amit a vállalkozások egy része elveszíthet.

Ha ezen túl vagyunk, akkor kell összeállítani egy akciótervet arról, hogy közösen hogyan tudunk ebből a rendkívül rossz helyzetből a lehető legjobban kijönni

– jelezte Parragh László.

Szijjártó Péter: Magyarország is támogatja Ukrajna mihamarabbi uniós csatlakozását A magyar külügyi és külgazdasági miniszter a Facebookra feltöltött videójában azt mondta, hogy az unió nyolc vezetője hétfőn levélben azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy Ukrajna gyorsított eljárásban csatlakozhasson az Európai Unióhoz.

Az orosz piac működik, a gond az, hogy mennyit ér a rubel - mondta Szekeres István, a kamara magyar-orosz tagozatának elnöke. Hangsúlyozta, együttműködésre van ítélve a régió, szerinte az orosz vállalkozók dolgozni akarnak, úgy fogalmazott, hogy „ez Putyin háborúja”. Mint elmondta, a szankciók főként a hazai vetőmag exportot érintik érzékenyen a, a kukorica vetőmag 40 százalékát Magyarországról Oroszországból szállítják. Most épp azzal szembesültek, hogy az egyik érintett vállalatnak hiába utalta el az orosz partner az ellenértéket, az most a Sberbankban bentragadt. „Ezek a problémák a mi szankcióinkból adódnak, és még nem tudjuk, hogy oroszok milyen válasz lépéseket adnak” - vetette fel Szekeres István, egyúttal emlékeztetett arra, hogy 2014-es szankciók után is megtalálták a kiskapukat a hazai vállalatok.