A háztartások 4,3 százaléka biztosan, 16,5 százaléka valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben, és ha ezek a tervek mind megvalósulnak, akkor mintegy 840 ezer lakáson végezhetnek el kisebb-nagyobb munkálatokat 2022 végéig – derül ki a GKI és a Masterplast közös felméréséből. Ez a szám az előző negyedévi felmérés eredményénél 44 ezerrel kisebb, az egy évvel ezelőttinél azonban 260 ezerrel magasabb. Negyedéves alapon kissé csökkent az eltökéltség: idén januárban még minden negyedik felújításon gondolkodó válaszadó számolt be biztos elhatározásról, míg a mostani eredmények szerint csak minden ötödik.

Hagyományosan a családi házak lakói körében a legerőteljesebb a felújítási-korszerűsítési szándék.

Nem volt ez másként az idei második negyedévben sem: a tervek szerint minden negyedik ház eshet át kisebb-nagyobb karbantartáson a következő egy évben. A társasházi lakásokban élők visszafogottabb terveket fogalmaztak meg, körükben érezhető igazán az előző negyedévhez képest az elbizonytalanodás: a panelben lakó családok 14-15, a téglaépítésűekben lakók 16-17 százaléka lehet érintett. Ugyanakkor idén januárban még csaknem 19, illetve 21 százalékuk készült lakásfelújításra.

Fotó: Karnok Csaba

A felmérésből kiderül, hogy a legkisebb felújítási-korszerűsítési szándék a fővárosban és a megyei jogú városokban érezhető, az itt élők 18 százaléka fogalmazott meg ilyen irányú terveket. A kisebb városokban élők negyede, míg a községekben élők harmada tervez nagyobb költést a következő egy évben. A kiugró községi tervekhez a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) nyújtotta támogatások is hozzájárulhatnak.

A korábbi felmérésekben a középgeneráció tagjai, a 30 és 49 év közöttiek fogalmaztak meg a legnagyobb arányban felújítási-korszerűsítési terveket.

A mostani felmérésben azonban a 30 év alatti fiatalok utolérték, sőt kissé le is hagyták őket. A 49 és különösen az 59 év felettiek továbbra is szerényebb kilátásokat jeleztek. A lakóingatlanok felújítása és korszerűsítése iránti igények óriásiak, ezeket az akciókat a lakosság jelentős része számára az állami támogatások is segítik. A kormánypárt választási ígéretei között szerepelt ezen támogatások hatályának meghosszabbítása, ha ez megvalósul, akkor a felújítások és korszerűsítések további ösztönzést kaphatnak – állapítja meg a GKI és a Masterplast közös kutatásában.