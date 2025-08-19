Deviza
Nő a félelem bére a Wall Streeten, egyre drágább a Big Tech esése elleni biztosítás

Buborékveszélyt észlelnek a Nasdaqon. Egyre drágábban lehet úgynevezett katasztrófaopcióhoz jutni, amely a Big Tech részvények drasztikus esése ellen nyújt védelmet.
Murányi Ernő
2025.08.19., 17:44

Egyre jobban rettegnek az opciós kereskedők az amerikai Big Tech részvények zuhanásától, és egyre-másra próbálják magukat bebiztosítani a totális veszteség ellen.

Big Tech Powers Stocks Higher As Traders Look Past Tariff Chaos Nasdaq
Túlnyerték magukat a befektetők, most már a Big Tech esésétől tartanak / Fotó: Michael Nagle

Repedések a felszín alatt

A technológiai cégekre koncentráló Nasdaq 100 index ugyanis közel 40 százalékkal emelkedett azóta, hogy április elején Donald Trump elnök vámtarifái miatt rövid időre összeomlott a piac. A visszapattanással induló ralit pedig éppen a nagy technológiai cégek hajtották, a Bloomberg Magnificent 7 index – amelyben például az Nvidia, a Meta és a Microsoft is helyet kapott – az április 8-i mélypontja óta közel 50 százalékkal emelkedett.

Az aggodalomra amúgy pont az ad okot, hogy a hatalmas árfolyamnyereség elrejti a felszín alatt lappangó repedéseket, és a zuhanást a reszkető kezű befektetők szerint éppúgy kiválthatja egy – az amerikai jegybank, azaz a Fed e heti Jackson Hole-i szimpóziumán – elejtett „ártatlan” megjegyzés, mint az Nvidia jövő heti gyorsjelentése.

Ráadásul a piac nem is annyira egy szokványos visszaeséstől tart, sokkal inkább az áprilisi brutális eladási hullám megismétlődéséről szól a fáma

– mondta Jeff Jacobson, a 22V Research Group vezető derivatív piaci stratégája, aki szerint viszont valószínűbb egy kisebb visszaesés.

Kísért a dotcombuborék

A befektetők azonban nem Jacobson feltevéséből indulnak ki, ehelyett úgynevezett „katasztrófa”-opciókat vásárolnak az Invesco QQQ Trust Series 1 ETF-re, amely a Nasdaq 100 indexet követi – folytatta a stratéga.

Ezek olyan eladási opciók, amelyek a befektetőknek jogot adnak az értékpapír eladására egy bizonyos fix áron. Nem véletlen, hogy 

a meredek és a kisebb visszaesés elleni fedezés költsége közötti különbség csaknem hároméves csúcsot ért el.

A buborék kialakulásától való félelem egyre növekszik, mivel a technológiai részvények olyan mintát követnek, amely meglepően hasonlít az 1990-es évek végének dotcombuborékához

– írta Torsten Slok, az Apollo Management vezető közgazdásza is hétfőn a cég ügyfeleinek küldött levelében.

Michael Hartnett, a Bank of America vezető befektetési stratégiája is december óta veri a tamtamot a kockázatos eszközökben kialakuló buborékra figyelmeztetve. Szerinte rögtön megkezdődik az esés, amint pénteken véget ér a Jackson Hole-i szimpózium.

 

Mitől eshet a Big Tech?

Hatalmasat ment a piac az elmúlt hónapokban, és számtalan tényezőben botolhatnak el a nagy technológiai cégek

– teszi hozzá Jacobson is. 
Például sokan félnek a mesterséges intelligencia szoftvercégekre gyakorolt negatív hatásától, ezért esett 

  • a Salesforce idén 27 százalékkal 
  • és az Adobe 19 százalékkal. 

A Magnificent 7 ralija pedig rögvest véget érhet, ha a vámemelések miatt megugró infláció arra indítja a Fedet, hogy fogja vissza a piacon már beárazott kamatcsökkentéseket. 

Lehet, hogy a Mag 7-től más, lemaradt területek felé rotál a piac, de az is előfordulhat, hogy a jövő héten a várakozásoktól esetleg elmaradó Nvidia-eredmények, vagy éppen az e heti Jackson Hole-i fejlemények adják meg a vészjelzést.

Jacobson egyébként olyan konstrukció vásárlását tanácsolja, amely akkor térül meg, ha október derekáig a Nasdaq 100 több mint 2, de kevesebb mint 11 százalékkal esik.

A Wall Streeten persze nem mindenki van meggyőződve róla, hogy a befektetőknek shortolniuk kellene az elmúlt évtized legjobban teljesítő amerikai részvényindexét. A JPMorgan elemzői például épp ellenkezőleg, azt javasolják, hogy  a kis kapitalizációjú Russell 2000 indexet shortolják, és a tétet a Nasdaq 100-ra tegyék.

Az opciós piac azonban – amint a katasztrófaopciók vásárlásából kitűnik – inkább a Big Tech esését árazza.

