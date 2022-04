Az elmúlt hetekben több alkalommal is emelte a jegybank a kamatot, és ez most lecsapódott a lakossági hiteleknél. A Bank360.hu összegyűjtötte, mekkora kamatemeléssel indították az áprilist a bankok. A legutóbbi jegybanki kamatemelés hatására az irányadó egyhetes betéti kamat már 6 százalék fölé emelkedett, de a jegybanki alapkamat is 4,40 százalékos értéken állt meg a márciusi kamatdöntő ülés után. Az elmúlt hetekben lezajlott kamatemelések előrevetítették a lakossági hitelek drágulását. Április elsején be is következett a tömeges kamatemelés a jelzáloghiteleknél és a személyi kölcsönöknél is – derül ki a Bank360.hu összesítéséből.

Volt, ahol már márciusban indult az emelés

Az UniCredit Bank március 29-én módosította a kamatkondíciókat. A személyi kamata 0,50-1,25 százalékponttal emelkedett, a jelzáloghiteleknél ennél mérsékeltebb volt a változás, 0,30 és 0,59 százalékpont közötti emelést hajtottak végre. Egy 20 éves kamatperiódussal felvehető fogyasztóbarát lakáskölcsön kamata így már 6,50 százalék.

A többség emelt

A CIB Bank módosította a jelzáloghitelek és a fogyasztási kölcsönök feltételeit is. A jelzáloghiteleknél az alábbi változások történtek:

a fix kamatozású jelzáloghitelek kamata 0,40-0,50 százalékkal emelkedett,

az 5 éves kamatperiódusú, szabad felhasználású jelzáloghitelek kamatlába 1 százalékkal lett magasabb,

a 10 éves kamatperiódusú, szabad felhasználású jelzáloghitelek kamatlába 0,40 százalékkal,

az 5 éves kamatperiódusú, fogyasztóbarát lakáshitelek kamata 0,97 százalékkal emelkedett,

a 10 éves kamatperiódusú, fogyasztóbarát lakáshitelek 0,77 százalékkal emelkedett.

A személyi kölcsönöknél 0,46-1,96 százalékos emelést hajtottak végre.

Az Erste Bank a fogyasztóbarát személyi kölcsön feltételeit módosította, ami 0,50 és 1,77 százalék közötti kamatemelkedést jelent az igénylő ügyfeleknek.

A K&H Banknál a jelzáloghitelek kamata emelkedett április 1-jétől. Az 5 éves kamatperiódussal felvehető kölcsön 0,40 százalékkal, a 10 éves kamatperiódusú és a 10 éves fix lakáshitelek 0,30 százalékkal, a fix 15 éves és fix 20 éves lakáshitelek 0,90 százalékkal drágultak. A K&H Bank 20 évre felvehető, fix kamatozású fogyasztóbarát lakáskölcsöne 8,04 százalékos kamat mellett érhető el.

A Budapest Bankkal való összeolvadása miatt mozgalmas napokat élő MKB Bank április 1-jétől módosított a hitelfeltételeken. A fogyasztóbarát személyi kölcsön esetében a minimum hitelösszeg 1 millió forintról 500 ezer forintra csökkent, a minimum jövedelem viszont jelentős mértékben, 100 ezer forinttal megemelkedett. Így már nettó 350 ezer forintot kell igazolni ahhoz, hogy ezt a kölcsönt fel lehessen venni. Kamatemelést a hagyományos személyi kölcsönöknél hajtott végre az MKB, 0,50-1,50 százalékos mértékben.

Az OTP Banknál a szabad felhasználású jelzáloghitelek kamatai változtak:

a fix 5 éves konstrukció kamata 0,50 százalékkal,

a fix 10 éves konstrukció kamata 0,15 százalékkal,

a fix 20 éves konstrukció kamata pedig 0,14 százalékkal emelkedett.

A Raiffeisen Bank egységesen minden jelzáloghitelnél 0,30 százalékot emelt, ami érintette az 5, 10, 15 és 20 éves kamatperiódusú kölcsönöket is.

Egy fix kamatozású, 20 évre felvett fogyasztóbarát lakáshitel kamata 6,84 százalék.

A Takarékbank a szabad felhasználású személyi kölcsönök feltételein módosított, az emelés mértéke 0,50-1,50 százalék volt.