Ahogyan várható volt, tovább emelte az egyhetes betét kamatát a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Ezzel a jegybank két napon belül a második kamatemelést hajtotta végre, miután kedden már 100 bázisponttal megemelte az alapkamat és a kamatfolyosó felső határának mértékét is. Ma reggel az egyhetes betét kamata 30 bázisponttal, 6,15 százalékra nőtt. Ezzel az effektív kamat immár november óta jóval magasabb, mint a jelenleg 4,4 százalékon álló alapkamat.

Az egyhetes betét kamatának emelése nem volt meglepetés, előzetesen – még ha ennél kissé nagyobb mértékűt – ezt várták az elemzők, és kedden, illetve szerdán maga a jegybank alelnöke, Virág Barnabás is úgy nyilatkozott, hogy folytatódik a szigorító monetáris politika.

A jelenlegi háborús helyzetben nem is tehetett mást a jegybank, határozott választ kellett adnia. Még úgy is, hogy a forint a március eleji állapotokhoz képest jóval erősebb. A ma 9 órai kamatemelést is viszonylag jó szintekről várta. A forint árfolyama az euróval szemben a 373-as szint körül mozgott. A jegybanki döntés után viszont rövid időn belül gyengülni kezdett, az euróárfolyam pedig 9 óra után 20 perccel megközelítette a 375-ös szintet is.

A jegybank alelnöke szerint a következő hónapokban biztosan nőni fog az infláció, ez elsősorban a szomszédban zajló háború következménye. Az alapkamat és az egyhetes betét kamatának összezárása így egyelőre tolódik, de várhatóan a nyáron, illetve az év második felében az alapkamat felzárkózik majd az effektív kamathoz. A héten 70 bázisponttal már közelebb is jött a két eszköz mértéke. A jegybank ezen az új, 6,15 százalékos kamatmértéken írta ki a mai forinttenderét, amelyre kora délután várja az ajánlatokat a pénzintézetektől.