Az energiaátmenet, a digitalizáció további növelése, a vásárlói szokások átalakulása és a pandémia utóhatása volt a Menedzserek Országos Szövetségének konferenciáján felvetett témák fókuszában. Az esemény egyik jelmondata, a „Menedzserek a Társadalomért – Fókuszban a jövő!” szlogen lett.

A válság összekovácsol

A krízishelyzet mindig egy lehetőség is, hiszen minden egyes válság után a társadalmak eddig is megtalálták a gyógymódot a kilábaláshoz – ezzel kezdte előadását Kapitány István, a menedzserszövetség elnöke, a Shell globális alelnöke. Kiemelte: a kialakult orosz–ukrán háború miatt az energetika terültén sok dolgot kell mérlegelnie a vállalatoknak.

Az olajipari társaság jellemzően autóipari cégekkel dolgozik együtt, és még soha nem volt ilyen szoros együttműködés a vállalatok között a szektorban. A jövővel kapcsolatban Kapitány István megjegyezte, aki azt gondolja, hogy csak egy megoldás létezik, az téved.

Flexibilisnek kell lenni, tanulni kell egymástól, mert ez jelenti a jövőt.

Sokszínűség jellemzi az autóipart. Vannak, akik a hibrid megoldást részesítik előnyben vannak, akik a tisztán elektromos autókat, mások pedig a hidrogénmeghajtásra szavaznak.

Az energetikai vállalat jövőbeli terveivel kapcsolatban elmondta, a Shellnek 80 országban jelenleg 46 ezer töltőállomása van, 200 milliárd liter üzemanyagot forgalmaz. Céljuk, hogy a töltőállomásaikat a fosszilishálózatról átállítsák az egyre inkább elterjedő elektromos töltőoszlopok irányába. Példaként elmondta, 2025-re félmillió elektromos töltőponttal szeretnének rendelkezni, jelenleg 90 ezer van, 2014-ben nulla volt – sorolta Kapitány István. Globálisan azt szeretnék megvalósítani, hogy 2030-ra az elektromos töltőoszlopok aránya a töltőállomás-hálózatukon belül elérje az 50 százalékot.

Az elektromobilitás fejlődését bemutatva megjegyezte,

2021-ben 6,6 millió elektromos autót adtak el világszerte, 2012-ben még csupán 130 ezret értékesítettek.

2020-ban összesen 10 millió elektromos autó volt a világon, és egymilliárd belső égésű motorú jármű. A becslések szerint 2030-ra már 220 millió elektromos jármű lesz az utakon, de Kapitány István lát olyan szcenáriót is, ami még ennél is gyorsabb fejlődést mutat. Az elektromobilitás folyamata Magyarországon is elindult. Példaként hozta fel a Shell Népfürdő utcai benzinkútját, ahol már kerékpárokat, mopedek, e-robogókat is lehet tölteni, hiszen mindenféle töltés biztosítása fontos ahhoz, hogy az e-mobilitás még inkább elterjedjen.

A Shell tervei között szerepel, hogy minél több töltőoszloppal rendelkező hálózatot hozzon létre, példaként említette, hogy Kínában már több elektromos autó fut az utakon, mint az Egyesült Királyságban, van olyan hálózat, ahol egyszerre 260 e-töltő áll rendelkezésre, amelyek jellemezően 30 százalékos kihasználtsággal működnek, ez Európában még csak ötszázalékos foglaltságot jelent az e-töltőknél.

Volatilitás jellemző mindenhol

Olyan világban élünk, ahol a változás hihetetlen gyorsaságú és előre meghatározhatatlan, mondta Thomas König, az E.On Hungária Zrt. felügyelőbizottságának elnöke. Utalt az orosz–ukrán konfliktusra és a több mint két éve kitört világjárványra is. Az ukrajnai háború azt bizonyítja, hogy a biztonságos és megfizethető energia nem vehető készpénznek, és sokkal fontosabb most, mint bármikor máskor, hogy csökkentsük a fosszilis energiáktól való függőségünket. Az E.On a következő öt évben 22 milliárd eurót szán a fenntarthatóságra, a digitalizációra, a növekedésre és a klímabarát megoldásokra – tette hozzá Thomas König.

Az E.On Európa egyik legnagyobb elosztóhálózatát működteti, energiamegoldásokat biztosít több mint 50 millió felhasználó számára. Európában majdnem egymillió megújulóenergia-üzemet integráltak a hálózatukba, és a számuk folyamatosan emelkedik – sorolta Thomas König. Az E.On Hungária azt a célt tűzte ki, hogy változzon a változó világgal, ezért maguk mögött hagyták a régi szén-dioxid-alapút, és a zöld-, okos és fenntartható világra koncentrálnak.