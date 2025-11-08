Deviza
EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
starbucks
limitált széria
limitált
kávé

Kávé és karácsonyi káosz – ezért kellett bocsánatot kérnie a Starbucksnak

Egy jó marketingötlet néha nagyobb bajt okoz, mint ha semmit sem csináltunk volna. A világ egyik legismertebb kávélánca, a Starbucks a 2025-ös ünnepi szezon elején szokatlan okból kényszerült bocsánatkérésre, maguk sem gondolták, hogy egy cuki ötletből botrány kerekedik.
Lengyel Gabriella
2025.11.08., 14:08
Fotó: Shutterstock

A Starbucks vállalat limitált kiadású „Bearista Cold Cup” pohara olyan mértékű vásárlói rohamot váltott ki, hogy az első órákban gyakorlatilag minden boltban elfogyott, a rajongók összeverekedtek a pohár miatt. A közösségi médiát elárasztották a videók, hogy a sorban álló ideges vásárlók veszekednek egymással, sőt egyes helyeken össze is verekedtek –  írja az Origo. De miért baj ez? 

starbucks
A limitált macis Starbucks kollekcióért ölre mentek a vásárlók / Fotó: Starbucks

30 dollárról indult, aztán 500 lett a Starbucks pohara

A Starbucks a 2025-ös ünnepi időszakban különleges, maci formájú Bearista-poharat dobott piacra, amely pillanatok alatt óriási keresletet generált. A 29,95 dolláros üvegpohár az ünnepi kollekció részeként jelent meg, és bár a vállalat rekordmennyiségű készletet szállított az üzletekbe, sok helyen már nyitás után elfogyott. Egyes boltok mindössze néhány darabot kaptak, miközben a másodpiacon a poharakat több száz dollárért kezdték árulni, van, aki 500 dollárt is adott érte. A roham akkora méreteket öltött, hogy több boltban viták és dulakodások is kialakultak, így a cég szóvivője kénytelen volt elismerni: a kereslet „még a legmerészebb várakozásaikat is felülmúlta”.

 A Starbucks hivatalos közleményben kért elnézést a csalódott vásárlóktól, hangsúlyozva, hogy nem számítottak ekkora érdeklődésre. Hogy miért okozhat nagy bajt és tépázhatja meg egy vállalat hitelességét egy át nem gondolt kampány, arról itt olvashat tovább. 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
limitált széria

Kávé és karácsonyi káosz – ezért kellett bocsánatot kérnie a Starbucksnak

A 30 dolláros bögre már ötszázat is ér.
3 perc
Washington

Orbán–Trump-csúcs: kényszerhelyzetbe hozhatja Brüsszelt a megállapodás

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója a Világgazdaság Exkluzív különkiadásának vendége.
2 perc
csodaszer

Villámkampánnyal csapták be a vásárlókat – gyanús hátterű kozmetikai cég tarol a Facebookon

Sokan áhítoznak a csodaszerekre.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu