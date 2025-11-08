Kávé és karácsonyi káosz – ezért kellett bocsánatot kérnie a Starbucksnak

A Starbucks vállalat limitált kiadású „Bearista Cold Cup” pohara olyan mértékű vásárlói rohamot váltott ki, hogy az első órákban gyakorlatilag minden boltban elfogyott, a rajongók összeverekedtek a pohár miatt. A közösségi médiát elárasztották a videók, hogy a sorban álló ideges vásárlók veszekednek egymással, sőt egyes helyeken össze is verekedtek – írja az Origo. De miért baj ez?

A limitált macis Starbucks kollekcióért ölre mentek a vásárlók / Fotó: Starbucks

30 dollárról indult, aztán 500 lett a Starbucks pohara

A Starbucks a 2025-ös ünnepi időszakban különleges, maci formájú Bearista-poharat dobott piacra, amely pillanatok alatt óriási keresletet generált. A 29,95 dolláros üvegpohár az ünnepi kollekció részeként jelent meg, és bár a vállalat rekordmennyiségű készletet szállított az üzletekbe, sok helyen már nyitás után elfogyott. Egyes boltok mindössze néhány darabot kaptak, miközben a másodpiacon a poharakat több száz dollárért kezdték árulni, van, aki 500 dollárt is adott érte. A roham akkora méreteket öltött, hogy több boltban viták és dulakodások is kialakultak, így a cég szóvivője kénytelen volt elismerni: a kereslet „még a legmerészebb várakozásaikat is felülmúlta”.

A Starbucks hivatalos közleményben kért elnézést a csalódott vásárlóktól, hangsúlyozva, hogy nem számítottak ekkora érdeklődésre.