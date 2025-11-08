Pokrovszk: házról házra harcol az orosz és ukrán hadsereg a stratégiai fontosságú donyecki városért

Az orosz hadsereg tovább folytatja a harcokat a kelet-ukrajnai Pokrovszk város és környéke körül, Moszkva szerint az orosz erők intenzív, házról házra haladó harcot vívnak. Ezenkívül az orosz hadsereg elfoglalt egy Vovche nevű falut, amely a Dnyipropetrovszki régióban található.

Pokrovszk elvesztése súlyos logisztikai csapás lenne Ukrajnának / Fotó: Anadolu via AFP

A beszámolók szerint az orosz erők az elmúlt hetekben gyorsabb ütemben nyomultak előre a Dnyipropetrovszki régióban, ami már veszélyeztetheti az ukrán utánpótlási útvonalakat. Az orosz fegyveres erők több kisebb falut elfoglaltak, ami szűkíti az ukrán védelem mozgásterét és logisztikáját. Elemzők szerint Moszkva fő célja a Donbász teljes elfoglalása.

Ehhez fontos hozzátenni, hogy Pokrovszk ostroma a kelet-ukrajnai háború egyik legvéresebb és stratégiailag legfontosabb csatájává vált, ahol az oroszok erőteljes katonai fölénnyel próbálják elfoglalni a romhalmazzá vált várost. A váltakozó harcokról egymásnak ellentmondóan számolnak be a felek.

A település elvesztése Ukrajnának stratégiai katasztrófa lenne, mert Pokrovszk Donyeck megye logisztikai központja, és felgyorsítaná az orosz előrenyomulást a Dnyeper folyóig, veszélyeztetve Kramatorszk és Szlovjanszk védelmét.

A harcok nagyon intenzívek és kaotikusak, amire jó példa, hogy orosz források szerint a héten az ukrán elit különleges erők helikopteres leszállási kísérlete kudarcot vallott, s a helikopteres hadműveletben részt vevő tizenegy ukrán katona meghalt. Az ukrán források viszont azt állítják, hogy ezek az egységek sikeresen leszálltak, és harcolnak a város bizonyos részein.

Az orosz védelmi minisztérium legutóbb azt közölte, hogy a települést körbezárták. Ukrajna is elismeri a Pokrovszk körüli intenzív harcokat, bár a teljes bekerítést nem erősítették meg, sőt az ukrán főparancsnok szerint folyamatban van egy átfogó hadművelet az orosz erők kiszorítására Pokrovszkból.

Az intenzív városi harcokkal párhuzamosan Oroszország éjszaka hatalmas rakéta- és dróntámadást hajtott végre Ukrajna energia-infrastruktúrája ellen, amely több régiót érintett, köztük Dnyipropetrovszk, Odessza, Harkiv, Zaporizzsja és Kijev környékét. A támadások célja az ukrán energiatermelő és -szolgáltató létesítmények megrongálása volt, ami országszerte áramkimaradásokat okozott.