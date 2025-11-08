Történelmi magyar-amerikai nukleáris megállapodás: megszólalt a Westinghouse elnöke

Az MVM Csoport és a Westinghouse Electric Company 2025. november 7-én szerződést kötött a hazai nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében – derült ki az MVM lapunknak küldött közleményéből.

A Westinghouse komoly üzemanyag-gyártási és -kereskedelmi tevékenysége az MVM számára is biztosíték / Fotó: Mónus Márton / REUTERS

A megállapodás értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal. A Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól szállíthat VVER-440 üzemanyagot Magyarországra.

A Westinghouse-szal kötött megállapodásunk egyértelmű válasz napjaink kihívásaira, amivel tovább erősítjük Magyarország első számú alaperőművének szerepét a hazai energiaellátásban – mondta Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója. Megjegyezte: a Paksi Atomerőmű működése ezzel a stratégiai jelentőségű lépéssel biztonságosabbá és rugalmasabbá válik.

A diverzifikált üzemanyag-beszerzés csökkenti a külső kitettségeket, kiszámíthatóságot és megfizethető energiát jelent a családok és a vállalati ügyfelek számára

– fűzte hozzá.

A Westinghouse nagy szerepet játszik az ellátásbiztonságban

Alig várjuk, hogy VVER üzemanyagunkat a Paksi Atomerőműbe szállíthassuk, és együttműködhessünk Magyarországgal üzemanyag-diverzifikációs céljainak megvalósításában – mondta Tarik Choho, a Westinghouse nukleáris üzemanyag kereskedelemért felelős elnöke. Hozzátette: ezzel a szerződéssel elmondható, hogy mostantól Európa összes VVER-üzemeltetőjét kiszolgáljuk, segítve őket ellátásbiztonságuk növelésében.

Az MVM Csoport azon dolgozik, hogy hazánk energiaellátásának stabilitását megőrizze, és ellátásbiztonságát tovább fejlessze.

A Westinghouse komoly üzemanyag-gyártási és -kereskedelmi tevékenysége az MVM számára is biztosíték. A vállalat többek között

cseh,

szlovák,

bolgár

és finn

atomerőművekkel is kereskedelmi kapcsolatban áll.