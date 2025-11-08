Orbán–Trump-csúcs: nem várt területen is bővül az amerikai–magyar kapcsolat

Míg Brüsszel kizár, Washington együttműködik! Soha nem látott egyetemi, kutatási együttműködést írtunk alá az amerikai kormányzattal – közölte Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. A szakminiszter idén áprilisban és októberben is tárgyalásokat folytatott, amelyek Donald Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök mostani találkozójának köszönhetően vezettek eredményre. A megbeszélések az egyetemi és kutatási együttműködések terén is beértek. Eddig sosem volt hivatalos kormányzati megállapodás az Egyesült Államok és Magyarország között ezeken a területeken.

Fotó: Szigetváry Zsolt

Vagyis e tekintetben is fordulópontot jelentett a 2025. november 7-én lezajlott Orbán–Trump-csúcstalálkozó. A miniszter Sarah B. Rogers közdiplomáciáért felelős államtitkárral írta alá azt a megállapodást, amely új utakat nyit a két ország tudományos és felsőoktatási kapcsolatában:

A magyar és az amerikai felek elkötelezték magukat abban, hogy az egyetemek és a kutatóhelyek közti együttműködéseket elvi, szabályozási és közös anyagi támogatással biztosítják. Ennek első lépésekén a Fulbright és a Pannónia Program közös Neumann János kutatói kiválósági programot hoz létre, melyben az élő és élettelen természettudományok területén számos magyar kutatónak Amerikában és amerikai kutatóknak Magyarországon biztosít támogatott kutatásokat.

Mindezek mellett a Fulbright-ösztöndíjjal Amerikában lévő kiváló magyar kutatók a Pannónia Programnak köszönhetően immár egy teljes évet tölthetnek az Amerikai Egyesült Államok vezető kutatóhelyein.

Bő egy év alatt 207 magyar fiatal vesz részt oktatási együttműködésben vezető amerikai egyetemeken, és a magyar egyetemek tíz HU-RIZON projektben olyan amerikai egyetemekkel együttműködésben vezetik a kutatásokat mint a Yale, Caltech, MIT, Stanford.

Hankó Balázs leszögezte: még sosem volt ilyen erős a két ország kapcsolata tudományos és felsőoktatási téren. Amerikában tisztában vannak a magyar kutatók, a magyar felsőoktatás kiválóságával, és éppen ezért szeretnék tovább mélyíteni kapcsolatainkat ezen a téren. Talán ideje lenne Brüsszelnek is a kicsinyes bosszúállás helyett a valós nemzeti értékekre alapoznia a politikáját – fejezte be beszámolóját videóposztjában a miniszter.