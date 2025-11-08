Villámkampánnyal csapták be a vásárlókat – gyanús hátterű kozmetikai cég tarol a Facebookon

A magyar Facebookot elárasztotta egy új, „ránctalanító csodakrémként” hirdetett termék, a DermaSkin, amely néhány perc alatt ígér látványos eredményt – írja az Origo. A portál próbálta felgöngyölíteni, hogy került hirtelen ez a termék a magyar vásárlók orra elé, hogy szinte nem lehet elkerülni a közösségi oldalon.

A DermaSkin nevű ismeretlen eredetű csodakrém letarolta a magyar Facebookot / Fotó: Dermaskin

A portál szerint a DermaSkin klasszikus online megtévesztési mintát követ:

rövid, intenzív kampány,

erősen érzelmekre ható reklámüzenetek,

orvosi hitelesség látszata,

gyors értékesítés,

nincs semmiféle magyar kontakt,

a megadott telefonszámot kikapcsolták.

Statiszták orvosi köpenyben – ez a Dermaskin-stáb

A termék több országban, köztük Lengyelországban és Csehországban is felbukkant hasonló oldalakkal, de a gyártó kiléte ismeretlen. A cikk kitér arra is, hogy a kampányban szereplő „orvos” valójában statiszta, amit dr. Pető Botond gyógyszerész is szóvá tett, miután nem találta a férfit semmilyen egészségügyi nyilvántartásban. A szakember a fogyasztóvédelmi hatóság figyelmét is felhívta az esetre. Hogy működik-e a ránctalanító, mennyi pénzt akarnak lehúzni a vásárlókról, azt itt olvashatja tovább.