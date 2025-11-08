Deviza
Villámkampánnyal csapták be a vásárlókat – gyanús hátterű kozmetikai cég tarol a Facebookon

Egy ismeretlen hátterű, külföldi vállalkozás agresszív reklámkampánya árasztotta el a magyar közösségi médiát. A DermaSkin néven forgalmazott „ránctalanító csodakrém” percek alatt látható eredményt ígér, ám a termék mögött álló cég semmiféle múlttal nem rendelkezik. A reklámfilmekben orvosi köpenyes statiszták szerepelnek, klasszikus online megtévesztésről lehet szó.
Lengyel Gabriella
2025.11.08., 11:46
Fotó: DermaSkin

A magyar Facebookot elárasztotta egy új, „ránctalanító csodakrémként” hirdetett termék, a DermaSkin, amely néhány perc alatt ígér látványos eredményt – írja az Origo. A portál próbálta felgöngyölíteni, hogy került hirtelen ez a termék a magyar vásárlók orra elé, hogy szinte nem lehet elkerülni a közösségi oldalon.

dermaskin
A DermaSkin nevű ismeretlen eredetű csodakrém letarolta a magyar Facebookot / Fotó: Dermaskin

A portál szerint a DermaSkin klasszikus online megtévesztési mintát követ: 

  • rövid, intenzív kampány, 
  • erősen érzelmekre ható reklámüzenetek, 
  • orvosi hitelesség látszata,
  • gyors értékesítés, 
  • nincs semmiféle magyar kontakt, 
  • a megadott telefonszámot kikapcsolták.

Statiszták orvosi köpenyben – ez a Dermaskin-stáb

A termék több országban, köztük Lengyelországban és Csehországban is felbukkant hasonló oldalakkal, de a gyártó kiléte ismeretlen. A cikk kitér arra is, hogy a kampányban szereplő „orvos” valójában statiszta, amit dr. Pető Botond gyógyszerész is szóvá tett, miután nem találta a férfit semmilyen egészségügyi nyilvántartásban. A szakember a fogyasztóvédelmi hatóság figyelmét is felhívta az esetre. Hogy működik-e a ránctalanító, mennyi pénzt akarnak lehúzni a vásárlókról, azt itt olvashatja tovább. 

