Villámkampánnyal csapták be a vásárlókat – gyanús hátterű kozmetikai cég tarol a Facebookon
A magyar Facebookot elárasztotta egy új, „ránctalanító csodakrémként” hirdetett termék, a DermaSkin, amely néhány perc alatt ígér látványos eredményt – írja az Origo. A portál próbálta felgöngyölíteni, hogy került hirtelen ez a termék a magyar vásárlók orra elé, hogy szinte nem lehet elkerülni a közösségi oldalon.
A portál szerint a DermaSkin klasszikus online megtévesztési mintát követ:
- rövid, intenzív kampány,
- erősen érzelmekre ható reklámüzenetek,
- orvosi hitelesség látszata,
- gyors értékesítés,
- nincs semmiféle magyar kontakt,
- a megadott telefonszámot kikapcsolták.
Statiszták orvosi köpenyben – ez a Dermaskin-stáb
A termék több országban, köztük Lengyelországban és Csehországban is felbukkant hasonló oldalakkal, de a gyártó kiléte ismeretlen. A cikk kitér arra is, hogy a kampányban szereplő „orvos” valójában statiszta, amit dr. Pető Botond gyógyszerész is szóvá tett, miután nem találta a férfit semmilyen egészségügyi nyilvántartásban. A szakember a fogyasztóvédelmi hatóság figyelmét is felhívta az esetre. Hogy működik-e a ránctalanító, mennyi pénzt akarnak lehúzni a vásárlókról, azt itt olvashatja tovább.