Újabb érdekes költségtételre kell felkészülnünk a nyári turisztikai szerzon előtt. Sok ember már az automatikusan felszámított szervizdíjat sem kedveli, a Balatonnál azonban már a kettétálalás díja is megjelent.

A meglepő történetről egy olvasói levél alapján a Blikk számolt be.

A balatonfüredi Halászkert étteremben az egyébként bőséges ebéd után desszertként palacsintát rendeltek, és miután látták annak méretét, az olvasó megfelezte a párjával, azaz két külön tányérra kérték. A fizetés után a számlán a kettétálalásért 300 forint pluszdíjat számoltak fel.

Fotó: Shutterstock

Az eset kapcsán a lap is felkereste a szóban forgó éttermet, és hasonló szituációban nekik is felszámolták a 300 forintos tételt.

Két éve vezettük be, egy másik étteremtől vettük az ötletet. Viszonylag sok vendég kérte korábban is, hogy szedjük ketté az adagokat. Csakhogy ez nem két fél adag, hanem annál több, a palacsintára több csokoládémártás és díszítés került így, valamint ezzel a tálalószemélyzetnek is kétszer annyi munkája van. Jelképes összeg ez a 300 forint

– adott magyarázatot a Blikk kérdésére az étterem ügyvezetője.

Hozzátette, hogy az egyre emelkedő alapanyagárak miatt az étterem már készült egy 10 százalékos áremelésre, de ez a kettétálalás díját nem fogja érinteni.

Máshol terítékdíjat számolnak fel ilyen esetben, hiszen két villa és két tányér kell. De nem ennek a díja a 300 forint, hanem addig ülhetne olyan vendég is az asztalnál, aki nem fél adagot eszik

– szólaltatta meg a portál az eset kapcsán Kovács Lászlót, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnökét.