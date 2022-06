Még a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán sem tudják, milyen fenntartási költségekkel néznek majd szembe a hazai börtönök az elhúzódó háború okozta elszálló energiaárak és infláció miatt – ez derült ki a VG megkeresésére küldött reakcióból.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint májusban az élelmiszerek ára 18,6 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbiról, az ipari termelői árak áprilisban átlagosan 28,8 százalékkal nőttek. Ezek értelemszerűen a magyar büntetés-végrehajtási intézményeket is jelentősen terhelik, miután a legfrissebb kormányrendeletben szűkítették a rezsivédelemben részt vevők körét.

Nem jókedvünkben tettük, és nem csak az önkormányzatokkal. Valamennyi állami fenntartású közintézmény esetében pluszköltséget okoz, mindenkinek meg kell próbálnia viselni az ezzel járó terheket

– jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón.

Kiszámíthatatlanok a világpiaci árak

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától szerettük volna megtudni, hogyan érinti a szervezetet az energiaárak emelkedése és az infláció, s miként változtak az intézmények fenntartási költségei. A kommunikációs főosztály megkeresésünkre szűkszavúan azt írta:

A világpiaci árak folytonos és kiszámíthatatlan változása miatt jelen pillanatban nem áll még rendelkezésünkre elegendő adat a fenntartási költségeink várható alakulásáról. Intézeteink és intézményeink működése, financiális háttere kiegyensúlyozott és stabil.

A háborúval nem terveztek

A parancsnokság elemi költségvetéséből az látszik, hogy tavaly készletbeszerzésre 378 millió forintot, szolgáltatási díjakra 7,15 milliárdot költöttek, az utóbbin belül a közüzemi díjak 99 milliót, a karbantartási és javítási munkák 461 milliót vittek el. Összességében a dologi kiadások 11,3 milliárdba kerültek, ingatlanok felújítására 157,7 milliót fordítottak. A 2022-es költségvetést nézve készletbeszerzésre 423 millió forintot terveztek, a szolgáltatási kiadásokra 4,1 milliárdot, dologi kiadásra pedig összességében 8,2 milliárdot fordítottak volna.

Csakhogy a költségvetési tervezet november 30-án készült el, amikor még legfeljebb az orosz és az ukrán katonai vezetők fejében létezett a háború gondolata,

a magyar pénzügyi szakemberekében aligha, így viszont például a felújítások, a rezsi és az élelmiszerek beszerzése biztosan nem annyiba kerül, mint a hét hónappal ezelőtti tervezéskor.

Szobafestők lettek a fogvatartottak

A legfrissebb börtönstatisztikai szemle alapján Magyarországon 17 ezer fő alá csökkent a fogvatartottak éves átlaglétszáma, míg a férőhelyhiányt az elmúlt években az ötezer feletti értékről sikerült kétezer alá mérsékelni. Legutóbb a Váci Fegyház és Börtönben büntetésüket töltő fogvatartottak közül kilencen teljesítették sikerrel a szobafestővizsgájukat, és a képzés után bevonták őket a börtön korszerűsítési munkálataiba. „Az intézet szempontjából is pozitívum a képzett szakemberek foglalkoztatása, hiszen így a felújítási munkálatok nagy része külső vállalkozó bevonása nélkül is kivitelezhető” – írták. A VG korábbi összeállításából kiderült, olyan szakmunkáshiány van, hogy egy jó szobafestő akár egymillió forintnál is többet kérhet el egy hónapnyi munkáért.