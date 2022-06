Az OMV pénteken 11 órától szintén 50 literre korlátozta a magyar rendszámos járművekbe a kisnyomású kútoszlopokon egyszerre tölthető üzemanyag mennyiségét – írta a vezess.hu.

Az 50 literes maximális mennyiségre vonatkozó szabály alól csak a prémium üzemanyagok jelentenek kivételt. Kannába kizárólag piaci áron lehet tankolni az OMV-nél, hasonlóan a MOL által is alkalmazott új szabályához. Ugyanakkor az OMV azt is írta, hogy egyes töltőállomások a fentiektől eltérő korlátozásokat is alkalmazhatnak – van, ahol már most 50 liternél kevesebbet lehet tankolni.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A VG korábban beszámolt a MOL pénteki lépéséről is, amely arról szól, hogy naponta maximum 50 liter benzint tankolhatnak az autósok a kúthálózatukban. Megírtuk, a MOL lépését az indokolhatja, hogy nemrég kiderült: júliusban és augusztusban üzemanyaghiány várható Magyarországon. Az erről szóló cikkünket itt olvashatja:

A Mol mennyiségi korlátozást vezet be a benzinkutakon Június 24-től a Mol 50 literben korlátozza a naponta vásárolható üzemanyag mennyiségét a töltőállomásokon.

Ezekben a hónapokban az aratás miatt a mezőgazdaság is a szokásosnál többet fogyaszt, miközben az OMV schwechati üzemében történt június eleji baleset okán kevesebb üzemanyag érkezik Magyarországra, illetve a MOL százhalombattai finomítójában is tűz ütött ki másfél hete.

Az OMV holnapján olvasható friss tájékoztatás szerint jelenleg is folyik a baleset miatt keletkezett kár felmérése, ezért sem tudják még biztosan megmondani, mikor indulhat újra a schwechati finomító. Az osztrák társaság azt írja: az egyik nyersolaj-lepárló torony sérült meg a balesetben, ráadásul egy biztonságosan nehezen megközelíthető helyen, ezért a javítási munkálatok a korábban vártnál hosszabb időt vehetnek igénybe. Az OMV most arra számít, hogy az idei harmadik negyedév második felére indíthatja újra teljes kapacitáson a schwechati finomítót.