Az ágazati várakozások ellenére valószínűleg nem lesz idén több esküvő, mint az elmúlt két évben. A járvány alatt sok házasulandó párnak kellett elhalasztani az esküvőjét, és az azt követő lakodalmat a korlátozások miatt, és vannak, akik végleg lefújták a családi eseményt, a többség azonban - ha némi csúszással is - megtartotta a járványügyi korlátozásoktól mentes időszakokban.

Az első esküvő az új pusztaszeri templomban Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

„A járvány miatt csúsztatott időpontok miatt gyakran alakultak ki torlódások a lazább időszakokban, amikor sokan szerették volna pótolni az elmaradt lakodalmat, ez oda vezetett, hogy az elmúlt két évben nagyon sok esküvőt tartottak hétköznap.

Egyes szolgáltatók arról számoltak be, hogy csúcsidőszakban akár négy esküvője is volt egy héten

– mondta a VG-nek Isik Zsuzsanna esküvőpiaci szakértő, a több mint 27 ezer tagot számláló Menyasszonyi Csevegő internetes közösség alapítója. Hozzátette, a szolgáltatók és a párok is nagyon rugalmasak voltak a nehéz időszakban, mindenki a megoldásra törekedett, de volt persze néhány olyan ügy is, amely jogi útra terelődött.

Kisebb létszám, nagyobb árak

A tapasztalatok szerint a járvány után is megmarad néhány változás, például egyre kisebb létszámú esküvőket tartanak a párok. Az elmúlt két évben volt olyan időszak, amelyben korlátozták a családi összejövetelek létszámát, és az utazási korlátozások miatt sok külföldről érkező vendég sem tudott részt venni az ünnepségeken, illetve sokan inkább a távolmaradást érezték biztonságosabbnak.

Ma már a drágulás miatt döntenek úgy a párok, hogy inkább kevesebb vendéget hívnak meg az esküvőjükre.

A szakértő szerint átlagosan nagyjából 10 százalék körüli áremelés tapasztalható a piacon, persze van olyan szolgáltató, amely nem, vagy csak alig emelt a tavalyi árakhoz képest, illetve egyes kiugró esetekben akár 30 százalékos drágulással is lehet találkozni. Az áremelések mögött főként az alapanyagok árának és a munkabérek emelkedése húzódik, így a vendéglátóknál, és a több alkalmazottat foglalkoztató szolgáltatók esetében erőteljesebb a drágulás.

A vendéglátósok munkaerőhiánnyal is küzdenek, sokan nem tudták megtartani alkalmazottaikat a járvány alatt, a dolgozóknak így más megélhetés után kellett nézniük, és a tapasztalatok szerint sokan végleg elhagyták a vendéglátó szektort, nem szándékoznak visszatérni korábbi munkahelyükre. „Ha kevesebb emberrel is, de sikeresen lebonyolítják a rendezvényeket a szolgáltatók, és a nehézségekből általában semmit sem érzékelnek a vendégek” – emelte ki Isik Zsuzsanna. Nagyjából 30-40 ezer vállalkozás tevékenykedik az esküvőpiacon, és csak néhány százalékuk esett a járvány áldozatául. Ugyanakkor az elmúlt két év nehézségei nyomán szinten

minden vállalkozás elkezdett tartalékot képezni, hiszen 2020 előtt erősen prosperált a szektor, de tartalékkal csak nagyon kevés cég rendelkezett.

A foglalási hajlandóság változása is megmaradt, míg korábban akár két évvel előre is foglalóztak párok, addig ma – ugyanannyi árajánlatkérés mellett – a foglaló kifizetése extrém közel került az esküvő időpontjához. Változott továbbá a szezon időbeli eloszlása is, továbbra is augusztus jelenti a csúcsidőszakot, ugyanakkor már a szeptember is van olyan erős, mint a június, vagy akár a július, és a tapasztalatok szerint egyre gyakoribb, hogy a szolgáltatók csak decemberben zárják a szezont, tehát nem koncentrálódnak az esküvők már a nyári időszakra.