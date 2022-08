Idén júniusában az ipari termelés volumene 1,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva a termelés 4,8 százalékkal emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2022 májusához mérten 0,6 százalékkal nőtt.

Fotó: Muzslay Péter / Somogyi Hírlap

A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágakban bővült a termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest: a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása kisebb, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása nagyobb mértékben. A többi feldolgozóipari alág többségében viszont csökkent a termelés.

A termelés az év első hat hónapjában 5,1 százalékkal haladta meg a 2021 azonos időszakáét. Ez némi mérséklődés az első öthavi ütemhez képest, amikor 5,9 százalékkal volt az7 ipar bővülése.

Mint emlékezetes, egy hónappal ezelőtt a KSH azt közölte, hogy májusban az ipari termelés volumene 9,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,4 százalékkal emelkedett, mivel idén májusban kettővel több munkanap volt, mint a múlt évben.

Az ipari termelés éves növekedése a második negyedévben kissé lassult az első negyedévi bővülés után, az előző negyedévhez képest pedig gyakorlatilag stagnált – emelte ki a KSH adatainak értékelésekor Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője.

Arra is emlékeztetett, hogy az ipari termelés 2020 októberéig teljesen kilábalt a járvány okozta válságból, a további lendületes növekedést azonban a chiphiány fékezte. Ezután az idei év elején határozott lendületet vett, júniusban pedig új történelmi csúcsra ért: akkor a 2020. áprilisi mélyponthoz képest 71,1 százalékkal nőtt az ipari termelés.

Az autógyárak termelése 2020 októberében már meghaladta a járvány előtti szintet, azonban a tavaly év során átlagosan 20 százalékkal maradt el, így mintegy 5-6 százalékponttal mérsékelte az ipari termelés volumenét.

A chiphiány ellenére azonban biztató, hogy a járműgyártás új rendelései, valamint rendelésállománya tartósan kiemelkedő, áprilisban 32,7 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőtti szintet

– hívta fel a figyelmet Suppan Gergely.

Az autógyártók a szűk beszállítói kapacitások miatt rövidtávon elsősorban a drágább, nagyobb profitmarzzsal rendelkező modellek rendeléseit teljesítik, azonban a második félévtől már javulásra számítanak. egyes beszámolók, konjunktúra felmérések szerint az év elején már érezhető volt az ellátási problémák enyhülése. Az ukrajnai háború azonban jelentősen rontotta a kilátásokat, amit az Ifo és a ZEW index után már a beszerzési menedzser indexek is tükröznek. Az orosz gázszállítások visszafogása pedig jelentős német ipari szektorokat kényszeríthet leállásra, ami igen súlyos következményekkel járhat.

A német ipari rendelésállományok mindenesetre továbbra is magas szinten állnak,

így a beszállítói problémák enyhülése azonnal éles felpattanást eredményezhetne.

A hazai ipar teljesítménye az elmúlt években élesen elvált a német iparétól köszönhetően az elmúlt évek számos kapacitásnöveléseinek, a rekord mennyiségű működő tőke beáramlásnak és a kormány beruházásokat kifejezetten támogató gazdaságpolitikájának – hangsúlyozta az elemző.

A következő hónapokban a chiphiány miatt a tavaly harmadik negyedévi gyenge bázis, valamint az idén enyhülő chiphiány miatt nagyobb mértékben növekedhet az ipari termelés, azonban az orosz-ukrán háború továbbra is számos kockázatot jelenthet. A külső keresletet ronthatja az infláció élelmiszer-, és energiaárak vezérelte emelkedése a vásárlóerő csökkenésén keresztül. Ugyanakkor továbbra is élénkítheti az ipart a nagyon magas rendelésállomány – májusban 29,7 százalékkal állt magasabban az egy évvel ezelőttihez képest, míg az új rendelések 25,5 százalékkal nőttek, ezen belül a járműgyártásban 42,4 százalékkal – valamint a készletek feltöltése is, így az év során átmeneti megingások mellett fokozatos élénkülésre számíhattunk az ipari termelésben, amit új kapacitások várható üzembe helyezése is támogathat.

A hazai gazdaság középtávon jelentősen profitálhat a BMW és a Mercedes beruházásaival, valamint a védelmi ipari kapacitások kiépülésével, mivel a hadiipari kiadások szignifikáns növekedése várható a következő években. A Bankholding idén a bázishatások és az új kapacitások üzembe helyezése miatt, de jelentős bizonytalanságok mellett a tavalyi 9,6 százalékos után 6 százalék körüli növekedésre számít.