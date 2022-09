Hatalmas fordulat következett be az év első nyolc hónapjában a szeszesitalok online keresletében a múlt év azonos időszakához képest - jelentette közleményében az eMag.hu, a közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb online kereskedője.

Fotó: emag.hu

Tavaly az eMag-nál sokkal többen rendeltek sört, mint mint más szeszesitalt, idén azonban a borok tettek szert dominanciára. Pontosabban: a múlt év első nyolc hónapjában tízből öt alkokolos ital vásárló ügyfél kért sört, csak egy bort, a többiek egyebet, például pezsgőt, vagy valamilyen párlatot.

Idén ugyanebben az időszakban tízből hét vásárló már bort rendelt, és csak kevesebb, mint 10 százalékuk vágyott sörre. Idén eddig több, mint dupla annyi bort rendeltek az eMAG-tól, mint tavaly.

A szeszesital-vásárlási szokások átalakulása részben a pandémiás korlátozások eltűnésének köszönhető, de jelentős részben annak az eredménye, hogy a hazai borpiac egyik jelentős szereplője, a Winelovers tavaly október óta a Marketplace platformon keresztül is kínálja termékeit, mintegy hétszázötven-féle borral egészítve ki az eMAG.hu kínálatát, melyek 85 százaléka hazai, 15 százaléka pedig külföldi pincészetekből származik

- fejtette meg a közlemény.

Az eMAG magyar vásárlói közt egyébként nem a külföldi, hanem, a hazai borok a legnépszerűbbek: Tokaj, Villány, Eger, Badacsony, Szekszárd, Etyek-Budai és Balatonfüred-Csopaki borvidék termékei. A külföldi termékek közül Olaszország, Új-Zéland borai, valamint az erdélyi borok a legkelendőbbek a Marketplace-en. A legnépszerűbbek a fehér és vörös házasítások, mellettük a sauvignon blanc, irsai olivér, cabernet sauvignon, furmint, chardonnay, olaszrizling, merlot és kékfrankos fajták. A legtöbben easybox csomagautomatába kérik a megrendelt borokat, vélhetően azért, mert az eMAG mobilappból ingyenes szállítást kérhetnek.

Egyébként felpörgött a borászati kellékek eladása is. Ez a kategória még januárban is dupla akkora forgalmat generált, mint tavaly. Tavasz óta ezt az eredményt is lekörözték: éves alapon öt-tízszeres növekedéseket is mértek. Ez a felfutás elsősorban a borászati termékeket forgalmazó Marketplace kereskedőpartnereknek köszönhető - írta a közlemény. Az év első nyolc hónapjában eladott kellékek 99 százalékát ezektől a kereskedőktől rendelték meg, a legtöbben Budapestről és Pest megyéből, Hajdú-Bihar megyéből és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből.

Tavaly a szüreti szezon elejéig a hatdarabos demizsonkészlet, a 120 literes, csatos cefrehordó és egy kézi hajtású gyümölcsdaráló, illetve egy 275 literes szüretelőkád voltak a legnépszerűbbek, és az első tízben volt az elektromos daráló is. A szőlőprések, bár bőséges a kínálat, nem kerültek a top 10-be. Idén is jól fogytak a demizsonok és a cefrehordók, ballonok, dugók, a legnépszerűbb termék azonban a bor savasságának/lúgosságának mérésére szolgáló olcsó Ph-mérő papír volt.