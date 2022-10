Elkezdtek meleg ruhát felhalmozni a vállalatok, ezzel készülnek a hideg téli napokra - mondta el Ferus-Canis Kft. ügyvezetője, Váczi Tünde tűz- és munkavédelmi öltözékek szakembere. A szakember szerint, amikor a kormány bejelentette, hogy a közintézményekben 18 fokig lehet csak fűteni sok cég kezdett el megoldást keresni a munkavégzés biztonságának biztosítására. A magas energiaárak miatt egyébként is indokolt a az irodák fűtésének visszafogása, viszont az ülőmunkát végző irodai dolgozók a napi 8-10 órás műszakokban ki vannak téve az alacsony hőmérséklet veszélyeinek.

Váczi Tünde elmondta, hogy elsősorban az aláöltözetek iránt nőtt meg a kereslet. Hozzátette, hogy ezek iránt a melegen tartó ruhák iránt november végén szokott megnőni a kereslet, de idén már szeptember eléjén is nagy számban vásárolták fel a készleteket a cégek. A trend ráadásul abban is változott, hogy eddig a szabadtéri munkavégzéshez szükséges, férfi ruhákat keresték a cégek. Idén már a női ruhákat is nagyobb számban veszik, illetve a beltéri munkához szükséges darabok is kelendőek lettek.

Az aláöltözetek mellett a derékmelegítők, a lábszármelegítők és az ujjatlan kesztyűk lettek nagyon népszerűek.

A cégek szeptemberben már felmérték a piacot, hogy mekkora mennyiségben és árban tudják beszerezni ezeket a melegen tartó öltözeteket. Váczi Tünde elmondta, hogy

lesznek szállítási problémák, illetve megnövekedett szállítási idővel kell számolni.

Hozzátette, hogy ezekből a ruhadarabokból szűk a portfólió, és nehéz több helyről összecsipegetni a megfelelő árukészletet. Arról is beszélt, hogy ez egy importigényes ágazat, mivel nagyon kevés magyar gyártó van ezen a piacon. Főleg európai és keleti gyártók szállítják Magyarországra ezeket a ruhákat, viszont azt is meg kell említeni, hogy az alapanyagokból is kevesebb van már, így a gyártási oldal is egyre jobban akadozik.

Az elérhető termékek köre nagyon leszűkült.

Vannak olyan ruhák, amik reggel még vannak készleten, de délután már nem lehet kapni

- mondta Váczi Tünde. Elmondta, hogy keresni kell az újabb beszállítókat, mert az előző évek forrásai már nem tudják kielégíteni a megnövekedett keresletet a munkavédelmi ruhák iránt.

Árajánlatot már szinte lehetetlen tartani

- mondta Váczi Tünde. Egyszerűen az árak folyamatosan nőnek, így nehéz 2-3 napra előre is azt mondani, hogy ennyibe fognak kerülni a ruhák. Ez nyilván minden ágazatot érint, de látni kell, hogy a megnövekedett kereset és a szűk ellátás miatt nagyon nehéz helyzetbe hozza az árazást, napról napra kell emelni a termékek árait.