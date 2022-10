De az elmúlt évtizedek tapasztalata arra tanított meg, hogy akkor is fenn kell tartani a párbeszédet, amikor egy-egy kulcskérdésben nem azonosak a nézőpontok és az ezekből levezetett nemzeti stratégiák. Sőt, ilyenkor fontos csak igazán a dialógus! Az elmúlt hónapokban gyengítette az együttműködést, hogy a felek között csökkent a közvetlen kommunikáció intenzitása. Ennek következtében jellemzően a regionális összetartozás-tudatot mindig is szétverni igyekvő, globalista média által közvetített kép szerint ismertük meg egymás álláspontját. A pozsonyi államfői csúcs azt is üzeni: beszéljünk többet egymással, minden szinten