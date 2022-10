„Minden évben másként reagálnak a vásárlók az új termék megjelenésére. Az újdonságot keresők a legfrissebbek iránt érdeklődnek leginkább, azonban az Apple kínálata sokkal szélesebb, mint néhány éve, így most nem csak az újak kapcsán tapasztalunk fokozott figyelmet” – összegezte a tapasztalatokat a VG megkeresésére Felker Noémi, az iCentre ügyvezető igazgatója egy hónappal az iPhone 14 termékcsalád megjelenését követően. Megjegyezte, mint minden szeptemberi eleji debütáláskor, most is nagy volt az érdeklődés az üzletekben, sokan kíváncsiak az Apple újdonságaira, de a megnövekedett figyelem októberre sem csökkent, mert a vásárlók szívesen hasonlítgatják össze előző generációs készülékeiket az újonnan bemutatott termékekkel.

Az ügyvezető kijelentette, általánosságban a Pro és a Pro Max a legsikeresebbek,

és ez az idén sincs másként, de a később érkező iPhone 14 Plus, valamint az Apple Watch Ultra iránt is nagy a kereslet.

Mint megírtuk, az erős dollár és az infláció miatt dráguló iPhone 14 szinte megszólalásig hasonlít a 13-as alapmodellre, nem cseréltek processzort, az új készülékekben is a tavalyi A15 Bionic csipje működik. Az Apple ezt azzal magyarázta, hogy ár-érték arányban még mindig ez a leggyorsabb processzor a piacon. A kamerarendszer viszont fejlettebb, a cég 49 százalékkal jobb képminőséget ígér, az előlapi kamera esetében pedig még látványosabb az előrelépés, hiszen a TrueDepth automatikus fókuszt kapott.

Az egyik legnagyobb fejlődés a telefonban az akkumulátoridőnél tapasztalható: az iPhone 13 standard modellje 19 órás videólejátszást bírt el, ezzel szemben az iPhone 14 már akár 26 órát ígér egyetlen töltéssel. Az Apple a Pro modellekbe tette bele először a Dynamic Island nevű innovációt, amely újraértelmezi a kameraszigetek problémáját, és egy új processzor, az A16 csip hajtja, ami 20 százalékkal kevesebbet fogyaszt. A főkamera 12 megapixelről 48 megapixelre duzzadt, a fókusztávolsága pedig 24 milliméteres lett.

A fejlesztések ellenére az Apple visszavonta a nyáron kiadott világszintű értékesítési előrejelzését, mivel a kereslet nem ugrott meg a legújabb készüléke iránt – írta a Bloomberg nevük elhallgatását kérő forrásokra hivatkozva. A vállalat az iPhone 14 megjelenése előtti hetekben azt közölte, hogy az új modellekből 6 millióval tervez többet gyártani az idei év második felében az iPhone 13-ashoz képest, ám ezt a cég most kénytelen volt visszavonni. A források ezt azzal indokolják, hogy az iPhone 13-as debütálásához képest nem vásároltak többen a legújabb készülékből. Hozzáteszik,

a 14-es termékcsaládon belül a Pro modellek iránt erősebb a kereslet, mint a belépő szintű változatok iránt,

ezért az Apple beszállítói termelési kapacitást csoportosítanak át az alacsonyabb árú változatokról a prémiumverziókra. A vállalat nem kívánta kommentálta a híreket.