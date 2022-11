Rengeteg önkormányzat és önkormányzati cég küzd ezekben a napokban az esetükben sokszorosára nőtt gáz- és áramdíjak kiegyenlítésével. A központi költségvetésből történő megsegítésükről – mint arról Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke a közelmúltban nyilatkozott a VG-nek – jelenleg is zajlanak az egyeztetések, de érdemi anyagi támogatásra minden bizonnyal leghamarabb jövőre számíthatnak. Egy aprócskának tűnő, de az önkormányzatok – közülük is különösképpen a hitelképesek – számára fontos könnyítésről azonban már most döntött a kabinet.

Önkormányzati hitelfelvétel: némi könnyítést kapnak a helyhatóságok

A több mint tíz éve elfogadott gazdasági stabilitási törvény szerint ha egy önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre készül, azaz hitelt akar felvenni vagy például kötvényt akar kibocsátani, az ehhez kapcsolódó fejlesztési céljairól, valamint a várható értékről – fő szabály szerint – előzetesen tájékoztatnia kell a helyi önkormányzatokért, valamint az államháztartásért felelős minisztert, majd meg kell kapnia a kormány hozzájárulását.

A kabinet azonban – minden bizonnyal az energiaválság miatt nehéz helyzetben lévő helyhatóságok dolgának megkönnyítésére – egy keddre virradó rendeletében ezt némileg felülírta. Úgy rendelkezett ugyanis, hogy a veszélyhelyzet idején

az önkormányzatoknak és a gazdasági társaságaiknak az energiahatékonyság-javító fejlesztéseikkel kapcsolatos kérelmeik esetében nem kell előzetesen adatokat szolgáltatniuk a szakminisztereknek.

Sőt, a kormány már e tájékoztatás megszületése előtt dönthet arról, hozzájárul-e az ilyen célt szolgáló hitelfelvételhez.

A távhőszolgáltatók is örülhetnek

Nem csak az önkormányzatok számára tartalmazott kedvező híreket a hétfő éjjeli Magyar Közlöny. A kabinet ugyanis úgy döntött, hogy

a rezsivédelmi alapból 81,2 milliárd forintot átcsoportosít a távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadásokra.

A VG a közelmúltban számolt be arról, hogy hatalmas összegű támogatás tartja alacsonyan a lakossági távfűtés díját. Egy október eleji minisztérium rendeletmódosítás szerint az év eleje óta hatályoshoz képest látványosan felszökött a távhőtermelők és a távhőszolgáltatók által elszámolható hő ára október 1-jétől. A döntés a lakossági tarifákat nem érintette, sőt éppen akkora állami támogatást javasolt a háztartásokat ellátó szolgáltatóknak is, amekkorával ellentételezhető az a többlet, amit a távhőtermelők számláznak ki nekik az egekben lévő földgázárak miatt.