A magyar élelmiszeripar átment a stresszteszten, miután a világgazdasági nehézségek ellenére is növekedési pályán tudott maradni az elmúlt években, de ennek fenntartásához folyamatosan újabb beruházásokra van szükség – közölte csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten.

Fotó: Ujvári Sándor / MTI

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nissin Foods beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy

a japán élelmiszeripari vállalat 18 milliárd forint értékben fogja bővíteni kecskeméti telephelyét.

A tervek szerint 2026 végéig megvalósuló projekthez az állam 1,3 milliárd forint támogatást nyújt, így elősegítve ötven új munkahely létrehozását.

Szijjártó Péter: a távol-keleti cégek is segítenek elkerülni a recessziót Magyarországon A külgazdasági és külügyminiszter Dunakeszin találkozott Ahn Duk-geun dél-koreai gazdasági miniszterrel. A tárgyaláson magyarországi beruházások lehetőségeiről tárgyaltak a miniszterek. Szijjártó Péter szerint a recessziós félelmek miatt kifejezetten fontos a tőkeerős keleti vállalatok szerepe Európában.

Beszédében kiemelte, hogy a 90 százalékos exporthányaddal dolgozó cég az alapanyagok mintegy 56 százalékát eddig is a hazai kis- és közepes vállalkozásoktól szerezte be, így a fejlesztés számukra is jó hír.

Szijjártó Péter azt mondta, hogy

a világ válságról válságra bukdácsol, s ezek komoly próbatételeket jelentenek a világgazdaság valamennyi szereplője számára.

A koronavírus-járvány és az ukrajnai háború miatt rövid időn belül kétszer is „teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság”, és ennek nyomán számos országban veszélybe került az élelmiszerellátás biztonsága is, tavaly mintegy 820 millió ember volt ilyen helyzetben – hangsúlyozta.

Üdvözölte, hogy Magyarországon „az élelmiszeripar átment a stresszteszten”, ugyanis az elmúlt időszak nehézségei ellenére sem alakult ki általános válság, azonban leszögezte, hogy ennek ellenére le kell vonni a tanulságokat az utóbbi évekből.

Hasonlóan az energiaellátáshoz, az élelmiszerellátás terén is azok az országok vannak igazából biztonságban, amelyek nemzeti alapon, saját maguk, a saját területükön elő tudják állítani a saját maguk által elfogyasztott élelmiszermennyiséget

– fogalmazott a miniszter.

A tárcavezető kiemelte, hogy hazánkban jó a kiindulópont, a magyar élelmiszer kifejezetten innovatív, nemzetközi szinten is versenyképes, a kormány pedig elkötelezett amellett, hogy minél több forrást biztosítson a szektor fejlesztéséhez.

Tájékoztatása szerint az elmúlt nyolc év során hatvanhat élelmiszeripari nagyberuházáshoz nyújtott az állam finanszírozást, amelyek eredményeként összesen 800 milliárd forintnyi beruházás jött létre.

Az ágazat termelési értéke tavaly elérte a 4440 milliárd forintot és ezzel rekordot döntött.

A lendület kitart, amit jól demonstrál, hogy idén is 46 százalékos bővülést regisztráltak, de ennek fenntartásához folyamatosan újabb és újabb beruházásokra van szükség – közölte.

Hozzátette, hogy

az élelmiszeripari export 2021-ben meghaladta a tízmilliárd eurót,

ezzel hazánk a globális ranglista 32. helyén áll.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy

tavaly már a Magyarországra érkező beruházások 60 százalékát keleti vállalatok hajtották végre.

Ezek között a japán cégek előkelő helyen vannak, mostanra a hetedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják az országban, nagyjából 30 ezer embernek adva munkát – tájékoztatott.

Ahhoz, hogy Magyarország el tudja kerülni az Európát fenyegető recessziót és meg tudja őrizni a teljes foglalkoztatást, fenn kell tartani a beruházások ütemét – mondta