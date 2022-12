Szombat kora délután átadták a felújított Blaha Lujza teret. A munkálatok még 2021 nyarán indultak meg, a kivitelezés mintegy másfél évig, egészen pontosan 505 napig tartott.

Forrás: BKK

A beruházást a fővárosi önkormányzat megbízásából a Budapest Közlekedési Központ Zrt. (BKK) bonyolította le. A cég vezérigazgatója, Walter Katalin az eseményen arról beszélt, hogy a tér a valódi arcát majd tavasszal fogja megmutatni,

amikor az ide telepített 80 fa zöldbe borul és a szökőkutak is beindulnak.

A Rákóczi út és a Nagykörút találkozásánál fekvő tér mától újra használható a gyalogosok előtt, igaz, Walter Katalin azt is elárulta, hogy a kivitelezés teljes egészében még nem ért a végére.

Pár apró munka még hátra van, így a következő hetekben az elektromos hálózaton fognak dolgozni

fogalmazott felszólalásában a jelenlévő, mintegy 100 fős publikumnak. Ennek kapcsán a BKK azt közölte, hogy a november 29-én kezdődött műszaki átadás-átvétel folyamata során alaposan átnézték a területet, és ha szükségesnek látták, javításokat kértek. Megerősítették, hogy a téren és környezetében még lehetnek kisebb munkák: az elektromoshálózat-fejlesztés mellett az akadálymentes illemhelyet és a FUTÁR-kijelzőt is még csak ezt követően helyezik üzembe.

Gesztus az esőben

A csekély létszám bizonyára a rossz időjárásnak is betudható, az eseményen végig esett. Ennek ellenére a városvezetés magas szinten képviseltette magát: természetesen ott volt Karácsony Gergely főpolgármester, ahogy a VII. és a VIII. kerület polgármestere, Niedermüller Péter és Pikó András is és Erő Zoltán budapesti főépítész is.

Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

Némi meglepetést okozott és gesztusértékkel bírt, hogy megjelent Láng Zsolt,

a Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, egyben a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség budapesti választmányának elnöke, országgyűlési képviselő. Láng Zsolt a Karácsony Gergely társaságában adta át a megújult Blaha Lujza teret és reményét fejezte ki, hogy a jövőben hasonló apropóból mindez megismétlődhet. A főpolgármester pedig arról beszélt, hogy egy komoly adósságot törlesztenek a Blaha Lujza tér átadásával.

De mi is történt a Blahával?

Budapest egyik legforgalmasabb csomópontját 55 év után korszerűsítették. A fejlesztés még 2021 júliusában indult, és érintette a tér felszínét, az aluljáró felső födémszigetelését - de magát az aluljárót nem, így az továbbra sem akadálymentes -, a fölötte lévő útpálya, valamint a Somogyi Béla utca is teljeskörű rendbetételét.

A teljes munka bruttó 3,68 milliárd forintba került, ebből 2,68 milliárd forintot a főváros, 1 milliárd forintot Magyarország kormánya biztosított.

A fentieken túl ebből a pénzből a BKK

három új zebrát létesített,

kicserélte a gyalogos-aluljáró mennyezetének elöregedett, tönkrement belső vízelvezető rendszerét,

korszerűsítette a tér alatt elhelyezkedő közműhálózatot, megújította a csapadékcsatornát és a közvilágítást,

felújította a gombaszökőkutat és a színházi emlékművet,

ülőhelynek is használható növénykazettákat alakított ki, valamint egy, a tér burkolatából fellövellő vízjátékot épített

az egykori Nemzeti Színház székeire utaló bordó színű köztéri ülőalkalmatosságokat és asztalokat helyezett ki,

akadálymentes nyilvános illemhelyet helyezett ki,

két új MOL Bubi gyűjtőállomást létesített, ezenkívül egyedi kerékpártámaszokat helyezett el.

Guruló forintok

Ahogy általában mindig, a Blaha Lujza tér felújításánál is az egyik legfontosabb kérdés, hogy vajon megérte-e az adófizetőknek. Sajnálatos módon több olyan tény is van, ami a nem irányába mutat.

Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

Ennek háttere, hogy 2019 tavaszán még az előző, Tarlós István féle városvezetés idején a fővárosi közgyűlés egy 4,167 milliárdos rekonstrukciós büdzsét fogadott el a tér fejlesztésére.

Ennek műszaki tartalma szélesebb volt, mint ahogy végül a Karácsony Gergely vezette városháza végül megrendelte a Strabag leánycégétől 3,68 milliárdért a beruházást.

Eredetileg a felújítás kiterjedt a Blaha Lujza térre és közvetlen környezetére, új középülettel, a forgalomtechnikai munkák elvégzésével, növénytelepítéssel és az itteni gyalogos-aluljáró bővítésével. A kivitelezés tervezett befejezése a 2021. december 31. lett volna.

Ehhez képest egy évvel később egy olyan Blaha Lujza teret kaptak vissza a budapestiek, amiben nincs benne az aluljáró rendbetétele, így az akadálymentesítése sem.

Ez tudomásunk szerint legalább bruttó másfél-kétmilliárdos tétel lenne, vagyis így már a Blaha Lujza tér korszerűsítése jócskán meghaladná Tarlós Istvánék koncepciójának bekerülését. Mindez azért fontos, mert Karácsony Gergely annak idején részben éppen arra hivatkozva szabta át a komplett beruházást, mert racionalizálni kívánta a költségeket.