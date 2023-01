Nem újdonság, hogy egyes szolgáltatók mézesmadzag gyanánt néhány hetes, egy-két hónapos ingyenes próbaidőszakkal igyekeznek magukhoz csábítani a fogyasztókat. A kedvezményezett előfizető-jelölt pedig annyira belemelegszik az új szolgáltatásba, hogy nem is figyeli: a számlájáról már havi rendszerességgel emel le összegeket a szolgáltató. Ez a módszer valójában rejtett szerződéskötés, hiszen a próbaidőszak lejárta után automatikusan elindul az előfizetés.

Előfizetéses modellek között válogató fiatal fogyasztó, aki még nem tudja, kap-e ingyenes próbaidőszakot a szolgáltatásokhoz. Fotó: Shutterstock

Az ingyenes előfizetés feltételei az apróbetűs részben vannak

Ezek az esetek – bizonyos szempontból – kísértetiesen hasonlítanak a hajdani magyarországi devizaalapú hitelekhez, pontosabban azok szerződéseihez. Hiszen azokban az okiratokban is szerepeltettek minden tudnivalót – igaz, általában túl hosszan vagy csak apró betűvel –, az elővigyázatlan ügyfél pedig nem olvasott át mindent részletesen, aláírta azon vállalásokat is, amelyek terhét még ma is nyögi.

A mostanság divatos próbaidőszakot biztosító szolgáltatásokhoz hasonló esetekre rengeteg panasz és bejelentés érkezik rendszeresen az EU Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózatához (Consumer Protection Cooperation Network; CPC).

Az EU-ból ugyan már kilépett, ám e gyakorlatra nagyon érzékeny Egyesült Királyság pedig határozottan fellép a hamis értékelések és az előfizetési csapdák ellen, akár brutális bírságot szabhatnak ki a fogyasztók online átveréséért. A brit kormány új jogszabályokat és reformokat vezet be a fogyasztóvédelem elősegítése érdekében, egyúttal fellép a hamis értékelések, az online átverések és az előfizetési csapdák ellen.

Tavaly április óta az Egyesült Királyság versenyhatósága közvetlenül is érvényesítheti a fogyasztóvédelmi jogszabályokat, és az ügyfelekkel nem megfelelő bánásmód miatt akár a globális forgalmuk 10 százalékát elérő bírsággal is sújthatják az adott vállalatot. Az új rendszer jelentős előrelépés a korábbi végrehajtási politikához képest, amely hosszú, akár évekig elhúzódó bírósági eljárást jelent.

Van, ahol nincs mindig ingyenes próbaidőszak

A negatív példák ellenére a legtöbb esetben a szolgáltatók felhívják a potenciális ügyfeleik figyelmét az előfizetés előtti kedvezményekre.

Az HBO Maxot kínáló legtöbb szolgáltató például nem biztosít ingyenes próbaidőszakot új előfizetők számára. Ha egy előfizetés vagy promóciós ajánlat mégis tartalmaz ingyenes próbaidőszakot, akkor a regisztráláskor tájékoztatást adnak annak elérhetőségéről. Míg egyes promóciós ajánlatok például kizárólag az HBO Max új előfizetői számára érhetők el. Az ingyenes próbaidőszak alatt bármit streamelhet az ügyfél az HBO Maxon. Ha tetszik az HBO Max-szolgáltatás, akkor nincs teendője, előfizetése annak lemondásáig minden számlázási időszakban automatikusan megújul.

Ha az előfizetés vagy promóciós ajánlat nem tartalmaz ingyenes próbaidőszakot, akkor regisztráláskor felszámítják az HBO Max díját. Jelenleg a cég nem biztosít ingyenes próbaidőszakot, ha az alkalmazásbolton vagy az HBOMax.com oldalon keresztül fizet elő valaki az HBO Maxra.

Ha egy előfizetés vagy promóciós ajánlat ingyenes próbaidőszakot tartalmaz, akkor regisztráláskor tájékoztatást adnak a jogosultsági feltételekről. Egyes promóciós ajánlatok például kizárólag az HBO Max új előfizetői számára érhetők el. Ha a fogyasztó úgy gondolja, hogy tévedésből kapott számlát, akkor forduljon segítségért a számlázó szolgáltatóhoz – szól a jótanács.

A próbaidőszak lejárta után jön a meglepetés bankszámlaterhelés

S végül a nagy kérdés, hogyan lehet lemondani a próbaidőszakot, hogy utána ne kezdődjön el a rendszeres számlázás? Annak érdekében, hogy ne számítsák fel a következő számlázási időszakot, legalább 24 órával az ingyenes próbaidőszak vége előtt le kell mondani az előfizetést. Ilyen esetben a próbaidőszak végéig folytathatja a streamelést.

A minap közölte például a Viber, hogy három hónapos ingyenes próbaverziót biztosít az üzleti felhasználóknak. A próbaidőszak bármely új vagy már meglévő, de társalgási üzeneteket először küldő üzleti fiók számára elérhető. A Conversational Viber Business Messages szolgáltatásához kapcsolódó promóció április 4-től június 30-ig tart a nemzetközi piacon. De bevett szokása a próbaidőszak alkalmazása a Netflixnek, a Spotifynak vagy éppen a YouTube-nak is.

Ugyanakkor 2023. március 31-én lép hatályba az az uniós szabályozás, amely tiltani fogja, hogy nullás díjszabás mellett kínálják az alkalmazásaikat a mobilszolgáltatók. Ez azt jelenti, hogy az Instagram, a Facebook, a Messenger és még sok más alkalmazás fizetős lesz a tavasztól.

Mindenképp tanácsos, hogy olvassuk el figyelmesen az általános szerződési feltételeket (ászf) – tanácsolják a fogyasztóvédők. Kiemelten igaz ez a vásárlásra, az előfizetésre, a szerződéskötés szabályaira, a fogyasztói szerződésre, az online szerződéskötésre. Amennyiben pedig az ászf-ben foglaltakkal ellentétes gyakorlatot tapasztalunk a másik fél részéről, forduljunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

A fogyasztók védelme

Itthon fokozza az ellenőrzést a digitális szolgáltatók felett a Gazdasági Hivatal (GVH) is. Tavasszal tovább növelik az eljárások számát a digitális szolgáltatók körében a fogyasztók védelme érdekében jelentette be a GVH elnöke a Médiapiac.com-on megjelent írásban. Rigó Csaba Balázs a lapnak nyilatkozva kifejtette, hogy a magyar hatóság a digitális óriásvállalatok közül jelenleg a TikTok, a Viber és a Google bizonyos megoldásait vizsgálja. A Viber ellen indított eljárásban az a kérdés – akárcsak a Facebook esetében –, hogy adataikkal fizetnek-e a felhasználók a szolgáltatásokért, a versenyhatóságnál felmerült, hogy a videómegosztó valószínűleg nem tájékoztat megfelelően a kezelt adatok felhasználásáról, de emellett a hivatal a reklámok ügyében is fogalmazott meg kételyeket.