Visszaesést vár a babavárónál az Erste Bár a babaváró hitelek folyósítása az új évben is folytatódik, ám 2023 több szempontból fordulatot hoz a kölcsönnél. A rendkívül népszerű konstrukció sorsával kapcsolatos bizonytalanság az elmúlt év végén jelentős rohamot hozott, így idén év elején emiatt és a közigazgatási szünet nyomán is visszaesés várható, amelyet a lakáspiac szűkülése tovább erősíthet – hívta fel a figyelmet közleményében az Erste Bank. „A lakáspiac drasztikus visszaesése miatt eleve szűkülhet az igénylők köre a Babaváró hiteleknél is, ám ezt a tavaly év végi roham felerősíti” – hangsúlyozta Szabó Alexandra, az Erste Bank Lakossági Fedezett Hiteltermék- és Portfóliómenedzsment területének vezetője. Mint elmondta: az állami támogatás mellett igényelhető konstrukció folytatásának bizonytalansága miatt jelentős volt az előrehozott kereslet a múlt év utolsó hónapjaiban, emiatt eleve várható visszaesés. Az újraindulást nehezíti a közigazgatási szünet is, hiszen az igénylések befogadásához a tb-jogosultság igazolását a kormányhivataloknál lehet igényelni. Szabó Alexandra hozzátette: 2023 fordulatot hoz a Babaváró hitelek visszafizetésében is, hiszen mindazoknak, akik 2020-ban az első gyermek születése után éltek a törlesztés felfüggesztésnek lehetőségével is (az ilyen kölcsönt felvevő ügyfelek több mint a fele ezt teszi), idén kell megkezdeniük a törlesztést. Hozzátette: egyelőre kevesen vannak azok (az adósoknak kevesebb, mint 0,2 százaléka), akiknél három gyermek született, és emiatt az állam elengedte a teljes tartozást. De azoknak a száma sem éri el a 6 százalékot, akiknél a második gyermek után az adósság 30 százalékát engedték el.