Jelentős problémákra figyelmeztet a gyógyászati segédeszközök kapcsán a Növekedés.hu cikke. A portál szerint annak ellenére, hogy újra és újra hallani arról, hogy a bedőlés közelében van, most a magas infláció minden eddiginél inkább a szakadék szélére sodorta az ágazatot. Az árak nagymértékű növekedése miatt a közfinanszírozott fogyasztói ár már nem képes lépést tartani a beszerzési költségekkel, így a piaci szereplők veszteségesen kénytelenek működni.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld (illusztráció)

A Növekedés.hu megkereste a Forgalmazók az Egészségért Szövetség (FESZ) főtitkárát, Róka Lászlót, aki azt mondta:

Idén és jövőre is a legnagyobb nehézség az infláció és az energiaár lesz.

Hozzátette, hogy az előző évtől a megemelt orvosi bérek és az infláció leküzdésére fordított központi költségvetési kiadások miatt

a segédeszközök támogatásának aránya 2022. második fél évére a 2009. évi ráfordítás harmadára, 5,12 százalékról 1,72 százalékra csökkent.

A fogyasztói árak növekedése mellett az energia drágulása és a szállítási költségek megugrása is ront a helyzeten. Több százezer ember él Magyarországon, akiknek a mindennapi élethez elengedhetetlenek a gyógyászati segédeszközök. A szektorban a helyzet odáig romlott, hogy az ünnepek előtt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) több gyártó hetekig nem kapta meg az elszámolását az eszközök után.

Róka László a Növekedés.hu-nak elmondta, a legnagyobb probléma azzal van, hogy

a vényköteles gyógyászati segédeszközök fogyasztói árán már 17. éve ársapka van.

A szakember elmondta, hogy amint azt sok fogyasztó az elmúlt hónapokban tapasztalhatta, több ársapkás termékből is áruhiány lépett fel kisebb-nagyobb mértékben. Cukrot vagy üzemanyagot is nehezebb volt beszerezni. Ez a jelenség ugyanúgy fennáll a gyógyászati segédeszközöknél is, ám itt sokkal régebbi a leszorított ár miatti nehézség.

A szállítással az a probléma, hogy Európában évtizedek óta az alacsony ár volt a prioritás, és nem az ellátás biztonsága. Emiatt a legtöbb eszköz gyártását kihelyezték Ázsiába, ahonnan a koronavírus-járvány alatt csak nehezen tudtak bejönni a termékek. Emellett a tengeri szállítási költségek a tízszeresükre emelkedtek.

Indokolt lenne, de nem lehet rövid időn belül a megszűnt gyártói kapacitásokat visszaépíteni

– fogalmazott Róka László.