Megúszta a Shein: eltűntek a tiltott termékek, köztük a szexbabák

A francia kormány pénteken felfüggesztette a Shein online áruház elleni eljárást, miután a kínai cég eltávolította a tiltott termékeket, köztük a gyermek alakú szexuális babákat és a fegyvereket. A botrány időzítése különösen kényes, mivel a Shein épp ezen a héten nyitotta meg első állandó fizikai boltját Párizsban.
VG
2025.11.08, 08:50
Frissítve: 2025.11.08, 10:51

A francia kormány pénteken leállította a kínai Shein online áruház ellen két nappal korábban indított felfüggesztési eljárást, miután a kínai cég eltávolította az összes tiltott terméket a platformjairól. A francia kormány szerdán 48 órát adott a platformnak, hogy törölje a kifogásolt árucikkeket.

Megúszta a Shein: eltűntek a tiltott termékek, egyelőre maradhat Franciaországban
Fotó: AFP

A Reuters emlékeztet: a botrány a héten robbant ki, amikor kiderült, hogy Shein honlapján gyermek kinézetű szexuális babákat is árusítottak. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a Shein oldalán tiltott fegyverek – köztük bokszerek és macheték – is voltak. 

Ezek az eszközök Franciaországban a legszigorúbban tiltott, úgynevezett A kategóriás fegyverek közé tartoznak, amelyek birtoklása és árusítása egyaránt bűncselekmény. Az ügy országos felháborodást váltott ki, és a politikai nyomás végül arra késztette a kormányt, hogy azonnal intézkedjen.

A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint Párizs háromszintű intézkedéssorozatot indított:

  1. 48 órán belül el kell távolítani a platformról minden A kategóriás fegyvert, ha egyetlen illegális termék is marad, megkezdik a Shein felszámolását a francia online piacterekről.
  2. A belügyminiszter a közrend megzavarása miatt eljárást kezdeményezett a kínai vállalat ellen.
  3. Franciaország az Európai Bizottsághoz fordul, hogy uniós szinten is vizsgálat induljon a Shein működése és felelőssége kapcsán, közös európai válasz kidolgozása érdekében.

A Shein gyorsan intézkedett, és eltávolította a tiltott terméket a platformjairól, így elkerülte a teljes tiltást. A botrány időzítése különösen kényes: a Shein épp ezen a héten nyitotta meg első állandó fizikai boltját Párizsban, a híres BHV áruházban. A bejelentés után több francia és nemzetközi márka azonnal kivonult az üzletből, mert nem akarta, hogy neve összefonódjon a kínai céggel.

