Elkerüli a válság a luxusingatlanok piacát, ahol az új építésű projektek négyzetméterára megduplázódott 2018 óta, és továbbra sincs terepe az alkunak, a folyamatban lévő projektek iránti kereslet ugyanis nem csökkent. A kínálati árak stabilan átlépték a négyzetméterenkénti 2,5 millió forintos határt, az árcsökkenés kizárt, új projektek ugyanis nem indulnak most.

A pesti luxust 2,5–3,5 milliós, a budai hegyvidéki frissen piacra került penthouse lakásokat 2,8–3,8 millió forintos négyzetméteráron kínálják.

Fotó: Infinity Budapest

Egyre szélesebbre nyílik az olló a luxuspiacon is a használt és az új építésű ingatlanok között az energetikai jellemzők mentén.

Ma már nem 20–30 százalékkal, hanem 70–100 százalékkal többet ér egy modern, mennyezeti hűtéssel-fűtéssel, hőszivatttyúval és napelemekkel épült új ház, mint egy rosszul szigetelt, hagyományos klímaberendezésekkel felszerelt 20-30 éves ingatlan. A luxuskategóriában sem csak a komfortérzet a fontos, nem kizárólag a levegőminőség és a megfelelő páratartalom számít, mert az ma már alap, de a rezsiszámla sem mellékes. A kilencvenes években épült sok száz négyzetméteres lakóingatlanokat éppen ezért nagy ütemben elkezdték szigetelni és gépészetileg is korszerűsíteni, a budai villanegyedekben is beindultak a felújítási munkák.

A luxus-lakóingatlanok piacát sem a Coviddal terhelt elmúlt pár év, sem a háború kitörése utáni időszakban történtek nem érintették hátrányosan, az infláció pedig egyenesen kedvezett a szektornak, a befektetők ingatlanba menekítik a pénzüket

– jellemezte a helyzetet a Világgazdaságnak Kacsmarik Ágnes, a Fine & Country Hungary értékesítési vezetője.

A luxusingatlan-piac és a tömegpiac egyre élesebben vált irányt, míg az előbbitől nem fordultak el a vevők, az utóbbi kapcsán komoly keresletcsökkenésről és egyre nagyobb mértékű alkukról szólnak a piaci beszámolók.

A kétmillió forintos négyzetméterárat 2018 tavaszán az egykori SZOT-szálló helyén épült Elysium társasházra merték kitenni, amely nem sokkal később elsőként lépte át kínálati áraival a 3 milliós határt is

– emlékeztet Kacsmarik Ágnes. A luxuskategóriában négy éve még 1,5-2 milliós jellemző négyzetméterárak helyett ma már 2,5 millió felett jár az átlag, sőt, esetenként a 4 millió forintos négyzetméterárat is megfizetik a vevők egy-egy full panorámás prémium lokációjú penthouse lakásért – tudtuk meg.

Mindezek nyomán 2018 óta megduplázódtak az új építésű luxuslakások négyzetméterárai Budapesten a Fine & Country Hungary illetékesének tájékoztatása szerint. Miután a beruházók egyelőre visszatartják az új projekteket, így a kínálat nem tud bővülni, ami tovább mérsékli az árcsökkenés valószínűségét, sőt a költségek folyamatos emelkedése meg tud jelenni az eladási árakban is.

A dubaji ingatlanpiacra tart az orosz és a kínai felső tízezer, az árak az égbe szöktek Profi járványkezelés és liberális vízumpolitika támogatja az ingatlanpiaci boomot.

A tehetősöknek van pénzük, a kiemelten sikeres ágazatokban érdekeltek – mint a Covid alatt tovább erősödött gyógyszeripar, az elmúlt időszakban csúcsokat döntő építőipar és a jóideje rendkívül gyorsan fejlődő IT – tovább gazdagodtak, és tőkéjük egy részét szívesen fektetik az eddig is válságállónak bizonyult luxusingatlanokba. Mindazonáltal – mint arra Kacsmarik Ágnes rámutatott – befektetés céljára is olyan ingatlanokat vásárolnak a befektetők, amelyek tetszenek nekik, vagyis lényeges különbség nincs a saját részre és a kiadásra szánt között.

Tavaly ősszel még sokan a 2009-es válságban tapasztaltak megismétlődésére számítottak, amikor is a cash is king elve okán a készpénzes vevők hatalmas alkulehetőségeket tapasztalhattak. Hasonló 2022-ben nem köszöntött be, a mostani helyzet teljesen más jellegű.

Nagyon sok pénz van a rendszerben a luxusingatlan-közvetítők tapasztalatai szerint.

A magyar vállalatok viszonylag jó állapotban vannak, így a belvárosban és a budai kerületekben a felső vezetők, cégtulajdonosok által lakhatási célból generált kereslet is az egészséges piaci állapot irányába hat a piaci szereplők megítélése szerint.

Az inflációbiztos helyét kereső tőke stabil utánpótlást ad a keresletnek, ezért továbbra sem várnak árcsökkenést. Sőt.

Az infláció mértékétől ugyan elmaradó mértékű, de határozott áremelésre számítunk 2023-ban

– hangsúlyozza Kacsmarik Ágnes.