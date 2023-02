A magyar kormány a béke pártján áll

Orbán Viktor végezetül köszönetet mondott azoknak akik részt vettek a törökországi földrengés mentési munkálataiban. Arról is beszélt, hogy továbbra is ki kell állni határon túli honfitársainkért és fájdalmasnak nevezte, hogy még a háború idején is atrocitások érik a kárpátaljai magyarokat. "Egyszerre kell megküzdeni a háború és az infláció veszélyeivel, a migrációval és ki kell állni határon túli honfitársainkért. Legyen béke, szabadság, és egyetértés" - zárta beszédét a miniszterelnök.