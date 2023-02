Ahogy arról több cikkben is beszámoltunk, éjféltől nyilvánosságra hozták a 2022-es évre vonatkozó vagyonbevallásait az állami vezetőknek és az országgyűlési képviselőknek. Írtunk a parlamenti pártok elnökeinek anyagi helyzetéről és az ismertebb ellenzéki politikusokról is. Ebben az anyagban a kormány néhány befolyásos tagjának bevallását ismertetjük.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszternek 8,5 millió forintról 13,45 millióra nőtt a bankszámláján lévő pénz. Ahogy korábban, most is két ingatlan van a nevén, mindkettő a főváros XI. kerületében található. Gulyás Gergelynek ezen kívül azonban szinte semmi nincs a nevén, követelése és tartozása sincs. Jövedelme a miniszteri és országgyűlési képviselői megbízatásából származik.

Lázár János két lakóingatlanban résztulajdonos, egy hódmezővásárhelyi házban és egy XIII. kerületi lakásban 50 százalékos tulajdonosa. Földtulajdona ennél jóval kiterjedtebb: már közel 40 mezőgazdasági ingatlannal rendelkezik összesen körülbelül 180 hektáron. Két Land Rover és egy Mini személygépkocsiról is beszámolt, az ingóságoknál pedig műtárgyakat és festményeket, illetve ezek folyamatos adásvételét is leírja. Fennáll 8 millió forint banki számlakövetelése, hiteleit is törlesztette. A 114,6 millió forintos tartozásai 112,7 millióra csökkent, de magánszemélyeknek 5 millióval többel tartozik.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek 100 millió forintnyi egészségügyi-élet-és balesetbiztosítása van és 90 millió forintnyi állampapírt is befektetett. Tartozása nincs, van viszont 6 milliós megtakarítása a bankban. Ingatlanfronton nincs fejlemény. Budán a II. kerületben van egy lakása, amit még 2014-ben vásárolta. Két éve, 2021 januárjában tulajdonosa lett egy XII kerületi ingatlanban is 3/10-ed arányban.

Rogán Antalnak, a miniszterelnök kabinetfőnökének a megtakarításai csökkentek, ezúttal 245 millió forintól számot be takarékbetétben. Tucatnyi ingatlannal rendelkezik Szakonyfaluban. Magánszemélyekkel szemben fennálló tartozása 15,9 millióra apadt. Találmány hasznosítási díjból havi 24 millió forintot kapott a Mobilsign Kft-től. Ezen felül a miniszteri és képviselői javadalmazása adja a bevételeit.

Pintér Sándor belügyminiszter nyolc ingatlanban tulajdonos. Több mint 250 millió forintnyi spórolt pénze van, ennek egy jelentős része dollárban. Mintegy egymilliárd forint tartozást tart nyilván, ami korábbi cégeladásai után és családtagok, barátok számára adott kölcsönökből áll össze.