A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében április 1-jétől harmadával csökkenhet az úgynevezett alapszámla alapdíja, az eddigi 3000 forint helyett 1000 forint lesz a maximálisan beszedhető összeg.

Fotó: Kállai Márton

Az Európai Parlament még 2014-ben döntött arról, hogy köteles valamennyi pénzforgalmi szolgáltató a kínálatában szerepeltetni az alapszámla-konstrukciót. Ezt Magyarország 2016-ban ültette át a saját jogi gyakorlatába, azóta minden szolgáltatónál megtalálható az alapszámla, amelynek alapdíja nem lehet több, mint a megelőző év utolsó napján érvényes, legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5 százaléka. Ez az idén a tavalyi bruttó 200 ezer forintos minimálbért figyelembe véve háromezer forint volt, ezért cserébe a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója szerint az ügyfél

az adott hónapban magyarországi ATM-ből két készpénzfelvételt hajthat végre, melynek együttes összege nem haladja meg a 150 ezer forintot, vagy az intézmény saját bankfiókjából vehet fel készpénzt, maximum egyszeri 50 ezer forint értékben;

valamint a rendszeres utalásokon felül papíralapon vagy elektronikusan legfeljebb havi négy átutalást bonyolíthat le. Az összes utalás összege nem lehet több, mint 100 ezer forint.

A jegybank megjegyzi, az ezenfelül bonyolított fizetési műveletek száma – a napi biztonsági limitet kivéve – sem korlátozható, azonban azok díját a szolgáltatók a szokásos árképzési gyakorlatuk alapján határozzák meg.

Szintén előírás, hogy a pénzügyi szolgáltató nem számíthat fel díjat a forintban történő bankkártyás fizetés, az alapszámlára forintban történő készpénzbefizetés, valamint a számlára érkező beszedési megbízás esetén sem.

Fontos azonban tudni, hogy hitelkeret nem kapcsolódhat az alapszámlához.

Nincs fontosabb Novák Katalin és Orbán Viktor aláírásánál: kiderültek a Magyar Közlöny titkai Rendkívül összetett folyamat végén teszik közzé Magyarország hivatalos lapját, a Magyar Közlönyt, ezért fordulhat elő, hogy éjjel kerülnek fel a dokumentumok a honlapra.

A kormány tehát a maximális alapdíjat csökkentette most harmadával, ám egyrészt a bankok nem feltétlenül a felső határhoz igazítják árszabásukat – az OTP Bank honlapján fellelhető információ szerint például a 3000 forintos maximum ellenére a piacvezetőnél momentán 1793 forintot kell fizetni –, másrészt az alapcsomag nem minden esetben a legolcsóbb, hiszen a pénzintézetek különböző elvárások teljesülése esetén – például havonta a számlára érkező bizonyos összeg vagy kártyás vásárlások darabszáma – ennél kevesebb díjat is megállapíthatnak, sőt, akár ingyenessé is válhat a számlavezetés.

A bankok ráadásul enyhíthetnek a szigorú feltételeken, ha akarnak, az OTP például a díjmentes eseti átutalási megbízásoknál akciósan a négydarabos korláttól eltekint. Azt viszont a bank is hangsúlyozza, hogy az EU Alapszámla egy olyan számla, amelyhez bizonyos szolgáltatásokat, például különböző biztosításokat és hiteleket nem vehet igénybe az ügyfél, a számlának nem lehet társtulajdonosa és szüneteltetni sem lehet.