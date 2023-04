A főváros a becsődölés szélén táncol, pontosan látjuk, hogy nyár végéig 90 milliárd forintnyi mínuszba fog kerülni – jelentette ki a XVIII. kerület képviselő-testületének rendkívüli ülésén Szaniszló Sándor polgármester, aki a DK budapesti frakcióvezetője. Az eseményen vita alakult ki az Üllői út kerületi szakaszának felújításáról: nem a projekt létjogosultságával, hanem annak megvalósításával és a főváros hozzájárulásának hiányával kapcsolatban.

Szaniszló Sándor szerint a fővárosnak egy megveszekedett vasa sincs, és belátható időn belül nem is lesz

Fotó: Kovács Attila / MTI

A korábban momentumos Nagy Károly szerint elfogadhatatlan és tisztességtelen, hogy a Fővárosi Önkormányzat egy forintot sem ad az Üllői út felújítására, pedig annak a feladata lenne a beruházás. Emellett megismételte a korábbi ülésen elmondott tanácsát: ha Karácsony Gergely főpolgármester ismét a kerületbe érkezik kampányolni, jusson eszébe, hogy többször is megígérte a pestszentlőrincieknek ezt a felújítást, az ígéret megszegése pedig óriási teher a helyi önkormányzat költségvetésének.

Vállalhatatlan a főváros ötlete

Szaniszló Sándor úgy reagált, három és fél éven át lobbiztak, ám ha a képviselők megnézik, hány fővárosi utat lehet felújítani az idén, akkor összesen hármat találnak – erről mi is írtunk, Budapest botrányosan keveset költ az utakra.

Szerinte bár valóban nem azt ígérték a választóknak, hogy az önkormányzat pénzéből végzik el a beruházást, a fővárosnak egy megveszekedett vasa sincs rá, és belátható időn belül nem is lesz.

Hozzátette, már csak azért sem jutott volna forrás az Üllői útra, mert jelenleg a felüljárókra koncentrál a városvezetés.

„Tudják, most az a kétségbeesett, számunkra nyilvánvalóan teljesen vállalhatatlan ötlet is megszületett, hogy a Nyugati téri és a népligeti felüljárót jobb lenne elbontani” – mondta a polgármester, utalva arra, hogy ez még a külvárosi kerületben is forgalmi dugókat okozna.

A DK-s politikus azzal védte meg Karácsony Gergelyéket, hogy a kormány megszorításai és a szolidaritási adó miatt került nehéz helyzetbe Budapest, amelynek a működését megpróbálják ellehetetleníteni.

Nem látszik a kivéreztetés

Ezzel a váddal már lapunk is több alkalommal foglalkozott. Bár a városvezetés igyekszik úgy beállítani, hogy a kormány a kivéreztetésére játszik, valójában soha nem látott iparűzésiadó-bevételhez jutott hozzá 2022-ben, 2023-ra pedig mintegy 272 milliárd forint ipabevétellel számol, ami rekord, még nagyságrendileg sem folyt be eddig ekkora összeg. Csak viszonyításképp: ez nagyjából 76 milliárddal haladná meg a 2022-es adatot.

Ettől még igaz, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a főpolgármester nem először állítja azt, hogy akár év közben is csődbe juthat Budapest. Az idei költségvetést kizárólag azért szavazták meg a főpolgármester szövetségesei, az ellenzéki politikusok, mert Karácsony Gergely ezt kérte, de például a DK lesújtó véleményt formált a büdzséről. Élő Norbert hangsúlyozta, számításaik szerint egy 100 milliárdos fekete folt tátong a számok között. Párttársa, Szaniszló Sándor szavaiból ítélve ez akár nyár végére súlyos problémát okozhat.

Karácsony Gergely szépen kérte szövetségeseitől a költségvetés elfogadását.

Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Fel kell majd törni a milliárdos aszfaltot

A XVIII. kerület rendkívüli ülésén arra továbbra sem válaszolt az önkormányzat vezetése, hogy mi történik akkor, ha le kell cserélni a most a járda alatt futó ősrégi vízvezetékeket – ebben az esetben ugyanis fel kellene szedni az új, többmilliárdos aszfaltot, mert a mai technológiával már az úttest alatt helyezik el ezeket a csöveket.

Idén mindössze három utat újítanak fel fővárosi pénzből.

Fotó: Fehér Gábor / MW

A Világgazdaságnak korábban több, egymástól független szakértő is azt nyilatkozta, hogy a vízvezetékek benntartása óriási kockázat, és elkerülhetetlen a csere, legfeljebb az a kérdés, hogy öt hét vagy öt év múlva lesz rá szükség (és anyagi forrás). Amikor Lévai István Zoltán, a Fidesz–KDNP Budapest 15. számú egyéni választókerületének elnöke felhívta a figyelmet a problémákra, Szaniszló Sándor többek között úgy reagált, sokat segítene, ha nem a gyenge pontokat keresné máris.

A beruházás költségét egyébként 2 milliárd forintra tervezik, de ez persze a munkálatok során drágulhat.

A polgármester azt ígérte, a vízhálózat egy része akkor is megújul, ha a költségvetés jelenleg csak az útpálya, a szegélyek, illetve a villamosvonal átépítését teszi lehetővé. Kőrös Péter alpolgármester azt közölte, hogy a beruházáshoz kötődő közműegyeztetésekre sor került, igaz, az MSZP-s politikus korábban a légiutas-adóval kapcsolatban is azt állította, hogy a Pénzügyminisztériumban volt egy szakértői egyeztetés, és ott nem találtak kivetnivalót. Ezt azóta sem erősítette meg senki, az alpolgármester nem válaszolt a felvetődő kérdésekre, a Kúria pedig nemrég visszamenőleges hatállyal semmisítette meg az egyértelműen jogsértő és betarthatatlan adót.