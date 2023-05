Litéren 80 új munkahely jön létre az acélszerkezeti elemgyártással foglalkozó Termelés-Logistic-Centrum Kft. mintegy 21 milliárd forint értékű beruházása nyomán – jelentette be pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Fotó: Külgazdasági és Külügyminisztérium

A tárcavezető az üzem átadásakor közölte, hogy a beruházást az állam 2,2 milliárd forinttal támogatta. Hangsúlyozta, hogy

a fém alapanyag és feldolgozási termékek gyártása tavaly nagy rekordot ért el Magyarországon, a mintegy 120 ezer embernek munkát adó ágazat termelési értéke már több mint 4000 milliárd forint.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleményéből az is kiderül, hogy Szijjártó beszédében kiemelte: a projekt bizonyítja, hogy hazánk továbbra is vonzó beruházási környezetet tud biztosítani Európában, a cégek számára komoly vonzerőt jelent a kontinens legalacsonyabb adói mellett a politikai stabilitás és a képzett munkaerő is.

A politikus arra is emlékeztetett, hogy korábban példátlan módon három év alatt kétszer is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság, az ukrajnai háború árát pedig mindenki fizeti, ráadásul az európai uniós szankciók csak tovább súlyosbítják a helyzetet.

Ezek egyelőre jobban fájnak nekünk, európaiaknak, az Európai Unió gazdaságainak, mint azoknak, akikkel szemben elvileg bevezették őket

– jegyezte meg Szijjártó, rámutatva, hogy a helyzet a recesszió rémét festette fel, ennek elkerülése volt a kormány legfontosabb feladata az utóbbi években, aminek legjobb módját az újabb és újabb beruházások jelentik. Ezért elmondása szerint a kormány mind a két válságra ugyanazt a gazdaságpolitikai választ adta, beruházásösztönzési programot indított.

Ezzel a kormány a külügyminiszter szerint a munkanélküliség finanszírozása helyett inkább annak a megelőzésére összpontosított.

„Az eredmény, azt gondolom, önmagáért beszél, hiszen míg 2022 a világgazdaság egyik fekete éve volt, addig a magyar gazdaságban ez rekordévnek számított” – mondta, majd ennek kapcsán arról is beszámolt, hogy tavaly a beruházási, a foglalkoztatási és az exportcsúcs is megdőlt. Hozzátette, hogy idén már most több beruházás érkezett Magyarországra, mint a tavalyi rekordév egészében.

„És a beruházási rekord eredménye, hogy meg tudjuk védeni a munkahelyeket, el tudjuk kerülni a recessziót és a gazdaságot növekedési pályán tudjuk tartani” – fejtette ki, hangsúlyozva, hogy az elmúlt időszak beruházási döntései azt is megmutatják, hogy a politikai hangulatkeltés és hisztériakeltés dacára sem kopott meg a német vállalatok bizalma Magyarország iránt.

„Magyarországon minden német vállalat számára az egyenlő elbánás elvét biztosítjuk, és örülünk annak, hogy továbbra is a német vállalatok alkotják a legnagyobb beruházói közösséget” – fogalmazott, majd végezetül felidézte, hogy az elmúlt kilenc évben 183 nagy német vállalati beruházáshoz adott a magyar kormány jelentős pénzügyi támogatást.